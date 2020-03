BREAKING NEWS! LOVITURA URIASA in Premier League! Mikel Arteta a fost testat POZITIV de coronavirus! Declaratia antrenorului lui Arsenal

Fotbalul englez este lovit din plin de coronavirus.

Arsenal a confirmat ca antrenorul Mikel Arteta a fost testat pozitiv de COVID-19. Clubul din nordul Londrei avea deja jucatori care au intrat in auto-izolare, dupa ce au intrat in contact cu patronul lui Olympiakos, Evangelos Marinakis, care a fost testat si el pozitiv.



"Este extrem de dezamagitor, insa am facut testul deoarece nu m-am simtit deloc bine. Ma voi intoarce la treaba cat de repede se poate", a declarat Arteta pentru site-ul oficial al lui Arsenal.

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

Anuntul vine la doar cateva ore dupa ce oficialii Premier League au anuntat ca meciurile se vor desfasura normal, fara ca programul sa fie afectat de pandemia de coronavirus.