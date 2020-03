BREAKING NEWS: Serie A ar putea sa se fi TERMINAT DEJA! Scenariu NEGRU din cauza coronavirusului! Cele 3 scenarii posibile in acest moment

Federatia italiana ia in calcul 3 posibilitati pentru finalul sezonului.

Variantele de lucru sunt prezentate pe Twitter de jurnalistul Gabriele Marcotti, colaborator ESPN si Corriere dello Sport.

Marcotti scrie ca doua scenarii din cele 3 posibile ar face ca Serie A sa fie deja terminat in acest sezon!

Federatie poate decide ca titlul sa nu se acorde in acest sezon, urmand sa trimita in Europa echipele in functie de locurile ocupate acum in clasament. De asemenea, ar urma ca nimeni sa nu retrogradeze. A doua varianta e ca sezonul sa se incheie acum, iar titlul si retrogradarea sa fie acordate in functie de clasamentul actual. A treia posibilitate e organizarea unui play-off care sa decida titlul, prezenta in Europa si retrogradarea. Ultima solutie are cei mai multi fani, insa ea depinde categoric de evolutia epidemiei de coronavirus in urmatoarele saptamani.



Italian FA mulling 3 options based on when/if situation allows Serie A to start again.

1. Declare title vacant, assign Euro spots based on current standings, no relegation

2. Season over, title/relegation based on table

3. Playoffs for title/relegation

— Gabriele Marcotti (@Marcotti) March 10, 2020