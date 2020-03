"Avem coronavirus aici. Plecati cu totii acasa si nu iesiti 15 zile de acolo!" Cum au fost anuntate vedetele lui Real ca trebuie sa plece de urgenta din cantonament din cauza coronavirusului

La Liga si-a suspendat urmatoarele doua etape din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus in Spania.

Antrenamentele echipelor din Spania ar fi trebuit sa mearga insa inainte. La Real, sedinta a fost amanata dupa ce un baschetbalist al Realului a fost confirmat cu coronavirus. Echipele de baschet si fotbal ale clubului impart mai multe spatii in cantonamentul de la Valdebebas, inclusiv sala de mese sau cea de recuperare. Astfel, exista risc de contaminare.

Fotbalistilor de zeci de milioane ai lui Real li s-a comunicat ca trebuie sa plece de urgenta la casele lor. Jucatorilor li s-a transmis ca trebuie sa evite pe cat posibil sa iasa din case in urmatoarele 15 zile, in speranta ca nu vor dezvolta simptome de infectare cu coronavirus! Zidane a vorbit in fata jucatorilor si le-a spus ca fiecare va avea un program individual de pregatire in urma suspendarii sedintelor de pregatire.



Data reluarii antrenamentelor lui Real n-a fost inca anuntata.