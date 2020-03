SE INCHIDE TOT SPORTUL din Romania din cauza coronavirusului! Anuntul Ministrului: "Recomand asta tuturor!" Ce spune Stroe de Euro 2020

Reactie Ministerului Tineretului si Sportului dupa ce Liga 1 a fost suspendata.

FRF a decis sa suspende Liga 1 din cauza epidemiei cu coronavirus, iar Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului a oferit prima reactie dupa decizia celor de la Federatia Romana de Fotbal. Stroe a spus ca aceasta decizie este cea mai buna si a vorbit in acelasi timp si despre posibilitatea ca EURO 2020 sa se suspende.



"Noi o consideram a fi o masura oportuna pe care as indrazni sa o recomand tuturor federatiilor pentru toata aceasta perioada. Noi avem un contact direct cu FRF pentru ca ei desfasoara cele mai importante competitii si am discutat aceste lucruri. Scrimam, de exemplu, a suspendat competitiile, in momentul de fata suntem in contact cu toate federatiile. Sportivii isi pot contionua activitatea de pregatire. Ei se pregaresc in continuare pentru a ramane in forma. Ministerul nu este organizator de competitii, nu sutnem noi in masura de a decide ce se intampla, noi suntem in legatura cu toate federatiile.

In legaura cu organizarea EURO nu avem niciun comunicat OFICIAL din partea UEFA. Epiedmia de coronaviurs evolueaza, intr-adevar, insa nu m-as grabi sa dau eu un verdict pana nu comunica UEFA ce se va intampla", a declarat Ionut Stroe, la Digi 24.