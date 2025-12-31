Mult zgomot pentru nimic! Fotbalul românesc asta face, în mod repetat. Transferul lui Louis Munteanu, la DC United, ultima clasată din Major League Soccer în sezonul recent încheiat, fix asta ne demonstrează, încă o dată.

Și tocmai am primit și o altă confirmare: italienii de la Fiorentina n-au fost chiar niște fraieri, când l-au dat pe Louis Munteanu, la CFR Cluj, pentru 2,3 milioane de euro, după ce l-au avut în curte din 2020.

Între momentul sosirii în Italia și cel a plecării, în iulie 2024, atacantul român n-a jucat nici măcar un minut pentru prima echipă a lui Fiorentina. Semn că nu era capabil de așa ceva. Iar oficialii clubului s-au lămurit că Louis nu va fi de Serie A, nici în următorii ani.

Acum, transferul atacantului, la DC United, demonstrează că italienii nu s-au înșelat!

Louis Munteanu, al 5-lea român din Major League Soccer, în ultimii ani

Așadar, un star al Superligii noastre ajunge la o echipă de duzină. Și lungește lista românilor din Major League Soccer din ultimii ani. Iată cine sunt predecesorii mult lăudatului Louis Munteanu:

*Alexandru Mățan – Vândut de Farul, la Columbus, în 2021, pentru 1,5 milioane de euro. La prima echipă a americanilor, a adunat 117 meciuri, 7 goluri și 18 pase de gol. Acum, la 26 de ani, joacă în Grecia, la Panetolikos.

*Alexandru Mitriță – Universitatea Craiova l-a transferat, la New York City, în 2019, pentru 8 milioane de euro. 49 de meciuri, 18 goluri și 7 pase de gol a adunat Alex la formația din MLS. Acum, la 30 de ani, e sub contract cu chinezii de la Zhejiang FC.

*Enes Sali – Vândut de Farul, la FC Dallas, în 2024, pentru 2,8 milioane de euro. O afacere teribilă pentru formația americană! Până astăzi, când a împlinit 19 ani, Enes Sali a jucat două meciuri pentru FC Dallas, prinzând 12 minute pe teren! În continuare, e sub contract cu această formație, dar e clar că viitorul nu sună bine pentru fosta speranță a fotbalului românesc.

*Alexandru Băluță – A semnat cu Los Angeles Galaxy din postura de jucător liber de contract, în august 2025. Între timp, a și fost pus pe liber deja. Bilanțul său în America? Un meci pentru prima echipă, altul pentru echipa a doua. Și cam atât!

Louis Munteanu, transfer confirmat oficial

În ultima zi a anului, s-a oficializat plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj, după cum Sport.ro a arătat aici.

Între timp, pe rețelele de socializare a apărut și o prima fotografie cu atacantul român, în tricoul noii sale echipe, după cum se poate vedea aici.

