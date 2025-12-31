FOTO Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

Amir Kiarash
Atacantul CFR-ului își face bagajele pentru o călătorie lungă peste ocean.

louis munteanuDC UnitedCFR Cluj
CFR Cluj răsuflă ușurată! Pentru că, la cum se derula „Telenovela Louis Munteanu“, clubul risca să ajungă într-o situație catastrofală!

Concret, în vară, patronul Neluțu Varga cerea 18 milioane de euro (!) în schimbul unui jucător pe care îl luase cu 2,3 milioane. Doar că, din păcate pentru CFR, el a cerut, dar nimeni n-a plătit o asemenea sumă. Iar Louis Munteanu a intrat pe „tobogan“. În doar șase luni, cota sa de pe transfermarkt.com s-a micșorat cu 500,000 de euro. 

Imediat, CFR a apăsat butonul de panică, iar acum urmează vânzarea jucătorului, la DC United (SUA). Sport.ro a oferit aici detaliile afacerii, dezvăluite de publicația The New York Times. 

Louis Munteanu, „îmbrăcat“ deja în tricoul lui DC United

Iminenta plecare a atacantului a ajuns și în presa europeană, într-o perioadă în care curg știrile despre transferurile internaționale. Polonezii de la newsy.sportu au preluat și ei subiectul transferului și l-au „îmbrăcat“ pe Louis Munteanu în tricoul noii sale echipe, după cum se poate vedea mai jos:

Sursa citată a notat că anunțul oficial al mutării n-a fost făcut însă, dar că e de așteptat ca acest lucru să se întâmple, în următoarele zile.

