La un meci de fotbal în sală desfășurat în Vaslui, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB. Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, a reacționat dur, spunând că este un gest "lipsit de creier".



Ciprian Marica: "Mă lasă mască gestul lui Louis Munteanu de a îmbrăca tricoul lui FCSB"

Fostul internațional Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, a vorbit adesea laudativ la adresa lui Munteanu, însă de această dată nu a găsit nicio explicație pentru gestul atacantului de la CFR Cluj.



"Sincer, eu îl susțin pe Louis Munteanu, l-am apreciat, îmi place jocul lui. Chiar am spus că e jucător de echipă națională, însă acest gest mă lasă mască. Nu pot să cred că e un gest întâmplător.



Dacă faci acest gest, trebuie să-ți asumi toate repercusiunile și toate lucrurile care vin după acest lucru, fără să ai nici cel mai mic lucru de comentat", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

