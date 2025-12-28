La un meci de fotbal în sală desfășurat în Vaslui, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB. Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, a reacționat dur, spunând că este un gest "lipsit de creier".
Ciprian Marica: "Mă lasă mască gestul lui Louis Munteanu de a îmbrăca tricoul lui FCSB"
Fostul internațional Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, a vorbit adesea laudativ la adresa lui Munteanu, însă de această dată nu a găsit nicio explicație pentru gestul atacantului de la CFR Cluj.
"Sincer, eu îl susțin pe Louis Munteanu, l-am apreciat, îmi place jocul lui. Chiar am spus că e jucător de echipă națională, însă acest gest mă lasă mască. Nu pot să cred că e un gest întâmplător.
Dacă faci acest gest, trebuie să-ți asumi toate repercusiunile și toate lucrurile care vin după acest lucru, fără să ai nici cel mai mic lucru de comentat", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.
Ciprian Marica: "Oricât aș ține la Louis Munteanu, nu pot să spun că a făcut întâmplător acest lucru"
Louis Munteanu a explicat că a purtat tricoul lui FCSB în semn de susținere față de unul dintre jucătorii campioanei, bunul său prieten Mihai Popescu, care se recuperează după o accidentare gravă. Marica nu crede însă acest scenariu.
Întrebat dacă Munteanu ar fi vrut prin acest gest să îl impresioneze pe Gigi Becali în vederea unui transfer la FCSB, Marica a răspuns: "Este un lucru... nici nu vreau să mă gândesc! Nu-ți poți închipui că un astfel de jucător poate să facă așa ceva. Oricât aș ține la Louis Munteanu, nu pot să spun că a făcut întâmplător acest lucru. Nu de alta, dar îl consider un jucător inteligent. N-ai cum să faci lucrul ăsta decât intenționat".
Cum a explicat Louis Munteanu gestul său controversat
"În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.
Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.
Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult", a transmis Louis Munteanu, pe rețelele sociale.