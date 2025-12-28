VIDEO EXCLUSIV Louis Munteanu și-a pierdut și cel mai mare susținător: "Acest gest mă lasă mască! A făcut-o intenționat"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gestul lui Louis Munteanu de a îmbrăca tricoul lui FCSB a stârnit o mulțime de reacții dure în fotbalul românesc. Nici explicațiile golgheterului de la CFR Cluj nu au fost tocmai convingătoare.

TAGS:
CFR ClujFCSBCiprian Maricalouis munteanu
Din articol

La un meci de fotbal în sală desfășurat în Vaslui, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul rivalei FCSB. Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, a reacționat dur, spunând că este un gest "lipsit de creier".

Ciprian Marica: "Mă lasă mască gestul lui Louis Munteanu de a îmbrăca tricoul lui FCSB"

Fostul internațional Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, a vorbit adesea laudativ la adresa lui Munteanu, însă de această dată nu a găsit nicio explicație pentru gestul atacantului de la CFR Cluj.

"Sincer, eu îl susțin pe Louis Munteanu, l-am apreciat, îmi place jocul lui. Chiar am spus că e jucător de echipă națională, însă acest gest mă lasă mască. Nu pot să cred că e un gest întâmplător. 

Dacă faci acest gest, trebuie să-ți asumi toate repercusiunile și toate lucrurile care vin după acest lucru, fără să ai nici cel mai mic lucru de comentat", a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru PRO TV.

Ciprian Marica: "Oricât aș ține la Louis Munteanu, nu pot să spun că a făcut întâmplător acest lucru"

Louis Munteanu a explicat că a purtat tricoul lui FCSB în semn de susținere față de unul dintre jucătorii campioanei, bunul său prieten Mihai Popescu, care se recuperează după o accidentare gravă. Marica nu crede însă acest scenariu.

Întrebat dacă Munteanu ar fi vrut prin acest gest să îl impresioneze pe Gigi Becali în vederea unui transfer la FCSB, Marica a răspuns: "Este un lucru... nici nu vreau să mă gândesc! Nu-ți poți închipui că un astfel de jucător poate să facă așa ceva. Oricât aș ține la Louis Munteanu, nu pot să spun că a făcut întâmplător acest lucru. Nu de alta, dar îl consider un jucător inteligent. N-ai cum să faci lucrul ăsta decât intenționat".

Cum a explicat Louis Munteanu gestul său controversat

"În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult", a transmis Louis Munteanu, pe rețelele sociale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
ULTIMELE STIRI
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Coman, &icirc;ngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, &icirc;n Qatar, de noaptea minții!
Coman, îngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, în Qatar, de noaptea minții!
Neymar a anunțat unde vrea să joace &icirc;n 2026: Apoi veți putea să &icirc;mi cereți socoteală
Neymar a anunțat unde vrea să joace în 2026: "Apoi veți putea să îmi cereți socoteală"
Sunderland - Leeds United a fost pe VOYO: meci str&acirc;ns, &icirc;ncheiat la egalitate, 1-1
Sunderland - Leeds United a fost pe VOYO: meci strâns, încheiat la egalitate, 1-1
Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45! Gazdele au un complex incredibil &icirc;n fața liderului
Atalanta - Inter Milano, LIVE TEXT, ora 21:45! Gazdele au un complex incredibil în fața liderului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”

Alertă la Dinamo! Doi titulari doriți de FCSB și Rapid pot semna &icirc;ncep&acirc;nd cu săptăm&acirc;na viitoare

Alertă la Dinamo! Doi titulari doriți de FCSB și Rapid pot semna începând cu săptămâna viitoare



Recomandarile redactiei
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
Coman, &icirc;ngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, &icirc;n Qatar, de noaptea minții!
Coman, îngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, în Qatar, de noaptea minții!
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty
Neymar a anunțat unde vrea să joace &icirc;n 2026: Apoi veți putea să &icirc;mi cereți socoteală
Neymar a anunțat unde vrea să joace în 2026: "Apoi veți putea să îmi cereți socoteală"
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: &bdquo;Pe el l-aș pune acolo!&rdquo;
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: Nu știu de ce are boala asta
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!