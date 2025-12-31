Louis Munteanu (23 de ani) are șanse aproape de zero să înceapă 2026, la CFR Cluj. Randamentul său slab din acest sezon, figurile pe care le-a tot făcut, plus faptul că are o cotă în scădere, iată motivele pentru care Neluțu Varga abia așteaptă să scape de fostul internațional de tineret.

Din păcate pentru patronul formației din Gruia, plecarea iminentă a lui Louis Munteanu nu se va face pentru suma visată de el, în vară: 18 milioane de euro. De fapt, CFR nu va lua nici măcar jumătate din prețul fixat, inițial, pentru Louis.

Potrivit americanilor de la The New York Times, Munteanu va merge la DC United, ultima clasată din Major League Soccer, în sezonul recent încheiat, pentru 7 milioane de dolari.

Louis Munteanu, la DC United: suma finală poate ajunge la 10 milioane de dolari

În articolul semnat de Tom Bogert, sunt oferite toate detaliile acestui transfer, pe cale să fie finalizat.

„DC United se apropie de un transfer-record pentru internaționalul român, Louis Munteanu, de la CFR Cluj. Pentru început, DC United va plăti o sumă de aproximativ 7 milioane de dolari. Ulterior, valoarea totală a transferului poate ajunge la 10 milioane de dolari, dacă vor fi îndeplinite anumite condiții. Munteanu, 23 de ani, are două goluri și cinci assisturi pentru CFR, în 14 apariții, în acest sezon. El a fost cumpărat de Fiorentina, pe când avea 18 ani, dar n-a fost folosit niciodată în prima echipă. DC United a terminat pe ultimul loc, în sezonul trecut, iar acum e în mijlocul unei operațiuni de refacerea lotului pentru următoarea campanie“, a notat The New York Times.

Louis Munteanu, evaluat de transfermarkt.com la 4,5 milioane de euro, a fost adus la CFR Cluj, de la Fiorentina, pentru 2,3 milioane de euro, în iulie 2024.

