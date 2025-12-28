Louis Munteanu (23 de ani) a fost „peștișorul de aur“ al CFR-ului până în vară, un jucător pe care patronul Neluțu Varga „visa“ să ia vreo 18 milioane de euro. Astăzi, atacantul de 23 de ani a devenit un fotbalist-problemă, cu cifre tot mai slabe, de care CFR, probabil, abia așteaptă să scape.

Problemele de atitudine ale lui Munteanu explică și faptul că Fiorentina l-a dat, la CFR, în iulie 2024, în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro. Firește, italienii, dacă aveau convingerea că Louis e un fotbalist de mare viitor, nu l-ar fi vândut pe niște „mărunțișuri“ pentru ei, după ce l-au avut în curte.

Pancu, șocat că Louis Munteanu joacă fotbal pe parchet, în vacanță, precum amatorii!

În această săptămână, Louis Munteanu a ieșit, din nou, în evidență. Și, încă o dată, dintr-un motiv nedorit. Pentru că a „reușit“ să stârnească o furtună mediatică, făcând o poză în tricoul… FCSB-ului! Acest lucru s-a petrecut la o partidă de fotbal în sală, desfășurată în Vaslui, la care au participat mai mulți jucători importanți din zonă.

În dialog cu Antena Sport, Daniel Pancu a minimalizat episodul cu tricoul FCSB-ului, dar a evidențiat o situația mult mai gravă. Și anume faptul că un jucător de echipa națională a acceptat să meargă în sală, în vacanță, unde riscul accidentării e foarte mare.

„Pe mine nu m-a deranjat, îţi spun sincer, faptul că a îmbrăcat tricoul FCSB-ului, că putea să-l îmbrace şi pe al Rapidului. Doar pe al lui U Cluj, în mod normal, cred că era mai greu să-l îmbrace…El a şi argumentat (n.r. – că a purtat tricoul FCSB-ului) că e un prieten vechi, care este într-o situație foarte grea, Mihai Popescu (n.r. – fundașul FCSB-ului, Mihai Popescu, e accidentat grav). Deci, nu condamn gestul de a îmbrăca un tricou, chiar dacă nu e normal. Eu sunt revoltat de altă situaţie. Noi nu avem voie, ca jucători profesionişti, să jucăm fotbal pe parchet la sală. Din ce am văzut, eu în pozele alea se joacă la sală, la Sala Sporturilor din Vaslui, aici e o problemă la care trebuie să intervină clubul. Clubul aici trebuia să intervină! Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă?“, a spus Pancu.

Antrenorul CFR-ului a insistat că elevii săi au un program strict, în zilele libere pe care le au, pe acest final de an.

„Când fiecare jucător are programul de vacanţă, are un antrenament la 2 zile, dar nu scrie nicăieri fotbal pe parchet. Acolo, nici măcar minge nu au. Sunt antrenamente care să ne menţină într-o stare bună pentru că intrăm direct (n.r. – la ședințele de pregătiri). Avem de pe 3 ianuarie, sunt 15 zile, două săptămâni şi jucăm cu Oţelul (n.r. – în prima etapă din 2026). Ei trebuie să îşi menţină condiţia fizică în alt mod, nu la fotbal pe parchet. Asta cu tricoul a fost un gest minor pentru mine. Dar faptul că joci, te poţi accidenta oricând… Aici clubul ar trebui să intervină“, a spus Pancu.

