Printre echipele care anul viitor vor juca în Liga 3 se numără echipe cu tradiție în fotbalul sau cu bugete consistente pentru acest nivel, precum CSM Pașcani, Academica Recea, Corona Brașov, CSM Deva, Omega Sport București sau Portul Constanța. Campioana Municipiului București, Omega Sport, joacă pe stadionul din Regie și îi are în lot pe Valentin Alexandru, Baudouin Kanda, Daniel Lung, Vlad Tudorache, Danirel Cărjan sau Alex Iordănescu.

Echipele promovate în Liga 3, după disputarea meciurilor de baraj:

Regiunea 1 (Nord-Est)

CS Bradul Putna (SV) - ACS Unirea Curteşti (BT) 4-0 (4-0 în tur)

CSM Paşcani (IS) - CS Cimentul Bicaz (NT) 3-1 (3-2 în tur)

Regiunea 2 (Nord-Vest)

ACS Transilvania Sport Academy (BH) - CS Minerul Rodna (BN) 3-2 (3-0 în tur)

ACS Barcău (SJ) - AFCS Talna Oraşu Nou (SM) 3-5 (4-3 în tur)

CS Academica Recea (MM) - ACS Victoria Viişoara (CJ) 2-0 (1-2 în tur)

Regiunea 3 (Centru)

CS Carpaţi Covasna (CV) - CSC Sânsimion – Csikszentsimioni KSK (HG) 1-1 (2-1 în tur)

CSM Corona Braşov (BV) - CS Agnita (SB) 2-0 (1-0 în tur)

ACS Viitorul Sântimbru (AB) - ACS Academica Transilvania (MS) 2-0 (3-1 în tur)

Regiunea 4 (Vest)

AFC Nera Bogodinţ (CS) - CS Comuna Negomir (GJ) 1-0 (2-1 în tur)

CSM Deva (HD) - ACS Atheltico Vinga (AR) 3-2 (1-0 în tur)

CS Drobeta Turnu Severin (MH) - CS Sânandrei Timiș (TM) 1-1 (2-1 în tur)

Regiunea 5 (Sud-Vest)

ACS Astra Plosca (TR) - ACS Viitorul Horezu (VL) 0-1 (2-0 în tur)

ACS Lupii Profa (OT) - ACS Recolta Gura Şuţii (DB) 2-4 (7-2 în tur)

CS Avântul Pieleşti (DJ) - ACS Petrolul Hârtiești (AG) 0-2 (1-1 în tur)

Regiunea 6 (Sud)

ACS Viitorul Corbeanca (IF) - AS FC Bărăganul Ciulniţa (IL) 0-0 (2-1 în tur)

ACS Omega Sport Bucureşti (B) - ACS Spicul Vîlcelele (CL) 5-0 (1-1 în tur)

Regiunea 7 (Sud-Est)

ACFS Pescăruşul 1969 Sarichioi (TL) - FC Petrolul Berca (BZ) 1-6 (0-5 în tur)

CS Făurei (BR) - ACS Portul Constanţa (CT) 0-2 (0-2 în tur)

Trei dueluri de baraj au fost anulate: CSM Hușana Huși (VS) - ACS Negri (BC), ACS Progresul Drăgănești (PH) - AFC Victoria Adunații Copăceni (GR) și AS Victoria Gologanu (VN) - CS Gloria Ivești (GL).