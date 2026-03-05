Dragoș Kirali se întoarce în Italia

Juniorul Dragoș Kirali a fost transferat de Hellas Verona de la Sănătatea Cluj, club din Liga 3 din România. În primă fază, fundașul central se va antrena cu echipa U18 a formației din Serie A, acolo unde mai evoluează conaționalii Alexandru Ioniță (18 ani / fundaș central), Luca Burungiu (17 ani / fundaș central) și Davide Moisă (18 ani / fundaș central).

Kirali are 17 ani, este născut la Cluj-Napoca și a fost format la juniorii cluburilor Universitatea Cluj și Empoli. El a jucat finala Scudetto U16, în 2025, meci pierdut de echipa sa în fața lui Juventus, care îl avea în echipă pe stoperul român Nicolas Rogoz.

La categoria superioară a clubului din regiunea Veneto, Primavera, sunt legitimați Ioan Vermeșan (19 ani / atacant) și Luca Szimionaș (19 ani). Afaceristul româno-american Christian Puscasiu, managing partner al fondului american de investiţii Presidio Investors, este unul din cei trei președinți de onoare, alături de Osvaldo Bagnoli și Dirk Swaneveld.

"Am mare încredere că poate face performanță la Hellas Verona"

Clubul ardelean și-a luat rămas-bun de la stoperul său și îi urează să se impună în fotbalul italian. "Dragoș este un exemplu că se poate, fiind un jucător extrem de serios și muncitor. A acceptat trecerea la Liga 3 prin modestie și mult curaj, chiar dacă era cel mai mic din lot.

A fost remarcat de Hellas Verona prin echipa de scouteri și în cele din urmă s-a realizat și transferul care a presupus niște etape de parcurs. Am mare încredere că poate face performanță la Hellas Verona. Îi dorim mult succes!", a transmis Marius Semeniuc, managerul lui CS Sănătatea SP Cluj. "Virușii verzi" ocupă locul al patrulea în Seria 8 din Liga 3, la trei puncte în spatele liderului Unirea Tășnad.