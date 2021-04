Sanmartean, acuzat de dopaj pe cand juca la Panathinaikos: "A fost o umilinta!" Ce spune "magicianul" despre perioada neagra petrecuta in Grecia

Lucian Sanmartean a facut dezvaluiri despre momentele in care a fost acuzat de dopaj, pe cand juca la Panathinaikos.

Unul dintre cei mai iubiti fotbalisti din Romania, Lucian Sanmartean a vorbit despre momentele grele prin care a trecut la Panathinaikos. "Magicianul" a jucat pentru echipa din Atena intre 2003 si 2007 si a reusit sa castige titlul si Cupa Greciei in sezonul 2003-04.

Fostul mijlocas a vorbit despre un moment mai putin placut din perioada sa din Grecia. Din cauza ca avea un nivel al testosteronului mult peste limita normala, fostul jucator al Vasluiului a fost acuzat de dopaj si mai apoi exclus din programul echipei, desi aceste nu consumase substante interzise.

"A mai fost un episod la Panathinaikos, m-au dat dopat. Eu aveam testosteronul foarte ridicat, dar in mod natural. Cand au vazut ca sunt peste 7, iar limita maxima este 4,2 au zis ca ma dopez.

Am stat trei luni de zile. Mi-am facut singur analizele, mi-au venit. E aproape dublu, te refaci mai repede, iti revii mai repede.

Lor nu le venea sa creada. Au stat pana au venit niste rezultate din Austria, care au spus ca nu m-am dopat niciodata. E greu sa revii dupa trei luni de zile. Nu am jucat, am stat numai prin piscina, ma duceam la antrenament seara, era o umilinta" a marturisit Lucian Sanmartean pentru as.ro

Lucian Sanmartean a mai vorbit in 2018 despre acest episod neplacut si a marturisit ca clubul din Atena a dorit sa-si repare greseala si sa ii ofere un nou contract, dar fostul international roman a refuzat atunci oferta.

"Odata ce eram suspectat de doping, a fost o perioada dificila. Ei nu mai aveau incredere, se temeau ca stricam imaginea clubului, am stat o jumatate de an numai in teste.

Apoi am fost singur in Austria si am facut verificari, a venit negru pe alb ca n-am luat niciodata substante interzise si ca organismul meu secreta in mod natural mai mult testosteron.

Conducerea de la Panathinaikos s-a simtit vinovata, ”am dat in tine desi nu erai vinovat”, si a vrut sa-mi ofere un nou contract, dar eu eram suparat si nu am acceptat. Greseala mare, fiindca era o echipa care juca in Champions League an de an.

Poate cariera mea ar fi fost alta daca as fi continuat la Atena, dar ma simteam terfelit dupa discutiile despre doping. Am plecat in Olanda, unde am avut un parcurs ok", dezvaluia Sanmartean la aceea vreme in Gazeta Sporturilor.

Lucian Sanmartean a avut o cariera spectaculoasa si a reusit sa castige titlul de doua ori cu FCSB in sezoanele 2013-14 si 2014-15. Bistriteanul a facut parte si din lotul nationalei Romaniei la Campionatul European din 2016.