Stabilit în Belgia din 1992, George Bănică s-a întors în București pentru câteva zile, pentru a-și aniversa mama. Fostul mijlocaș de la Dinamo a acceptat invitația de a veni la Poveștile Sport.ro și de a depăna amintiri dintr-o perioadă în care fotbalul românesc trimitea echipe până în fazele superioare ale cupelor europene, iar naționala se luptat de la egal la egal cu puterile lumii.

George Bănică la Poveștile Sport.ro

George Bănică a fost crescut la școala de juniori din Ștefan cel Mare, antrenat de Piți Varga, într-o grupă cu Ionuț Lupescu, Florin Răducioiu, Florin Tene sau Florin Prunea. A făcut parte și din lotul echipei mari, condusă de Mircea Lucescu, iar apoi a fost împrumutat la U Cluj. Au urmat Corvinul și Sportul Studențesc, iar apoi a făcut pasul în Ungaria la Tatabaya. Vântul carierei l-a purtat până în Belgia apoi, la La Louviere, unde a fost transferat de celebrul Mircea Petescu, omul care l-a dus pe Gică Popescu la PSV Eindhoven.

La Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro, George Bănică vorbește despre cariera sa, viața în Belgia și meciurile din anii 80-90. Nu ratați ediția! Nu lipsesc rubricile Întrebări-Fulger și Poze de Arhivă.