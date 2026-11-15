O variantă luată în calcul de Gigi Becali pentru funcția de manager general ar fi Bogdan Apostu (44 de ani), fost fotbalist, acum agent FIFA. Cei doi ar urma să se întâlnească luni pentru a negocia o posibilă colaborare.

Ioan Andone: "Nu îl văd pe Bogdan Apostu la FCSB. Cu Gigi e greu de lucrat, ar risca"

Ioan Andone (66 de ani), un apropiat al celui care este implicat serios în proiectele de la Corvinul Hunedoara și Gloria Bistrița, nu crede însă că Apostu va accepta colaborarea la FCSB, având în vedere riscurile la care s-ar expune printr-o colaborare cu Gigi Becali.

"Îl cunosc pe Bogdan Apostu de când era copil. Sunt prietenul și cu tatăl lui, care, înainte de falimentul Corvinului, în 1992 sau așa ceva, era în conducere. Bogdan nu întâmplător cochetează cu asta, dar nu îl văd să renunțe la job-ul ăsta de impresar.

El e implicat la mai multe echipe de liga a treia, a doua, prima. Să vină și să spună stop? Iar cu Gigi e greu de lucrat. Ar risca", a spus Ioan Andone, la VOYO Sport Live.

Andone a recunoscut că FCSB are capacitate de a atrage, însă condițiile impuse de Gigi Becali unui colaborator l-ar putea face pe Apostu să renunțe: "Păi, cum să nu te atragă FCSB? Te atrage, normal. Ai un buget aproape nelimitat. Doar că trebuie să-i aduci jucătorii care să îi placă și lui. Tu nu o să vezi niciodată la Gigi Becali să zică: 'Ai buget de 10 milioane de euro, ia-mi campionatul și du-mă minim în grupele Europa League'."