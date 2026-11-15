VIDEO EXCLUSIV Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: "Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat"

Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: &quot;Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat&quot; Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a demisionat de la FCSB, iar Gigi Becali ar lua în calcul să îi aducă un înlocuitor în ultima perioadă.

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Ioan AndoneBogdan ApostuFCSBGigi BecaliMihai Stoica
Din articol

O variantă luată în calcul de Gigi Becali pentru funcția de manager general ar fi Bogdan Apostu (44 de ani), fost fotbalist, acum agent FIFA. Cei doi ar urma să se întâlnească luni pentru a negocia o posibilă colaborare.

Ioan Andone: "Nu îl văd pe Bogdan Apostu la FCSB. Cu Gigi e greu de lucrat, ar risca"

Ioan Andone (66 de ani), un apropiat al celui care este implicat serios în proiectele de la Corvinul Hunedoara și Gloria Bistrița, nu crede însă că Apostu va accepta colaborarea la FCSB, având în vedere riscurile la care s-ar expune printr-o colaborare cu Gigi Becali.

"Îl cunosc pe Bogdan Apostu de când era copil. Sunt prietenul și cu tatăl lui, care, înainte de falimentul Corvinului, în 1992 sau așa ceva, era în conducere. Bogdan nu întâmplător cochetează cu asta, dar nu îl văd să renunțe la job-ul ăsta de impresar. 

El e implicat la mai multe echipe de liga a treia, a doua, prima. Să vină și să spună stop? Iar cu Gigi e greu de lucrat. Ar risca", a spus Ioan Andone, la VOYO Sport Live.

Andone a recunoscut că FCSB are capacitate de a atrage, însă condițiile impuse de Gigi Becali unui colaborator l-ar putea face pe Apostu să renunțe: "Păi, cum să nu te atragă FCSB? Te atrage, normal. Ai un buget aproape nelimitat. Doar că trebuie să-i aduci jucătorii care să îi placă și lui. Tu nu o să vezi niciodată la Gigi Becali să zică: 'Ai buget de 10 milioane de euro, ia-mi campionatul și du-mă minim în grupele Europa League'."

Ioan Andone: "Pe Mihai Stoica îl văd din nou la FCSB, în vară"

În ceea ce privește plecarea lui Mihai Stoica, Andone susține că este decizia corectă a fostului președinte al Consiliului de Administrație. Totuși, "Fălcosul" se așteaptă la o revenire rapidă, încă din vara anului următor.

"Eu cred că Mihai a văzut și a renunțat el. El ar fi putut să stea în umbră, iar după 3 luni să revină. M-a surprins demisia, dar explicația lui e foarte corectă.

Dacă el i-a adus pe Cernat, pe Alin Stoica, iar Gigi spune că ei nu mai sunt, el se retrage. Dar eu tot acolo îl văd peste un an de zile, maxim un an. Îl văd din nou la anul, în vară", a mai spus Andone.

VIDEO Ioan Andone, la VOYO Sport Live

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