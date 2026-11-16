Aymen Boutoutaou a devenit unul dintre subiectele centrale de la FCSB din ultimele săptămâni. Formația roș-albastră a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a-l aduce de la Sochaux, în iulie, iar francezul de origine algeriană nu se ridică la înălțimea așteptărilor lui Gigi Becali.

Gigi Becali: "Și Craiova l-a avut pe Boutoutaou cu 700.000 de euro. MM a fost înșelat, păcălit"

Din cauza lui Boutoutaou, Becali l-a criticat public, în mai multe rânduri, pe Mihai Stoica. Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a fost cel care a negociat cu Sochaux transferul din vară.

Gigi Becali consideră că Mihai Stoica a fost "înșelat" de cei de la Sochaux, mai ales după ce a vorbit și cu Andrei Nicolescu, care i-ar fi spus că și lui Dinamo i-a fost propus Boutoutaou, însă în condiții mult mai avantajoase: 600.000 de euro, sumă de transfer, la care se pot adăuga bonusuri de 300.000 de euro, și un salariu lunar de 15.000 de euro. Ulterior, Nicolescu a clarificat situația, spunând că varianta Boutoutaou la Dinamo apăruse, de fapt, în 2025, când fotbalistul era liber de contract după despărțirea de Valenciennes.

Deși Andrei Nicolescu a făcut aceste clarificări ulterioare, Gigi Becali susține acum că și Universitatea Craiova îl putea transfera în trecut pe Boutoutaou tot pentru o sumă mult mai mică, doar 700.000 de euro. Concluzia fermă a patronului de la FCSB este că Mihai Stoica a fost "înșelat".

"Eu am spus asta ca MM să înțeleagă că a fost păcălit. Nu a fost o aluzie că MM ar fi furat. MM a fost păcălit, pur și simplu. A fost plimbat două luni, cam atât a durat negocierea. L-au plimbat până când și-au atins scopul. MM a fost înșelat, păcălit.

Și Craiova l-a avut cu 700.000 de euro și 15.000 de euro pe lună salariu. Că am vorbit cu cineva, nu dau nume", a spus Gigi Becali, luni.