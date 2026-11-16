VIDEO 700.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou la Craiova. Gigi Becali dezvăluie: "Am vorbit cu cineva, nu dau nume"

700.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou la Craiova. Gigi Becali dezvăluie: &quot;Am vorbit cu cineva, nu dau nume&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali continuă să susțină că Mihai Stoica a fost păcălit în momentul în care l-a adus pe Aymen Boutoutaou la FCSB.

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Gigi Becaliaymen boutoutaouFCSBUniversitatea CraiovaDinamo
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Aymen Boutoutaou a devenit unul dintre subiectele centrale de la FCSB din ultimele săptămâni. Formația roș-albastră a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a-l aduce de la Sochaux, în iulie, iar francezul de origine algeriană nu se ridică la înălțimea așteptărilor lui Gigi Becali.

Gigi Becali: "Și Craiova l-a avut pe Boutoutaou cu 700.000 de euro. MM a fost înșelat, păcălit"

Din cauza lui Boutoutaou, Becali l-a criticat public, în mai multe rânduri, pe Mihai Stoica. Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a fost cel care a negociat cu Sochaux transferul din vară.

Gigi Becali consideră că Mihai Stoica a fost "înșelat" de cei de la Sochaux, mai ales după ce a vorbit și cu Andrei Nicolescu, care i-ar fi spus că și lui Dinamo i-a fost propus Boutoutaou, însă în condiții mult mai avantajoase: 600.000 de euro, sumă de transfer, la care se pot adăuga bonusuri de 300.000 de euro, și un salariu lunar de 15.000 de euro. Ulterior, Nicolescu a clarificat situația, spunând că varianta Boutoutaou la Dinamo apăruse, de fapt, în 2025, când fotbalistul era liber de contract după despărțirea de Valenciennes.

Deși Andrei Nicolescu a făcut aceste clarificări ulterioare, Gigi Becali susține acum că și Universitatea Craiova îl putea transfera în trecut pe Boutoutaou tot pentru o sumă mult mai mică, doar 700.000 de euro. Concluzia fermă a patronului de la FCSB este că Mihai Stoica a fost "înșelat".

"Eu am spus asta ca MM să înțeleagă că a fost păcălit. Nu a fost o aluzie că MM ar fi furat. MM a fost păcălit, pur și simplu. A fost plimbat două luni, cam atât a durat negocierea. L-au plimbat până când și-au atins scopul. MM a fost înșelat, păcălit.

Și Craiova l-a avut cu 700.000 de euro și 15.000 de euro pe lună salariu. Că am vorbit cu cineva, nu dau nume", a spus Gigi Becali, luni.

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Florin Gardoș s-a convins de Aymen Boutoutaou: „Are foarte multă calitate!”

La o zi după amicalul Chindia Târgoviște - FCSB 1-2, Florin Gardoș a fost invitat la VOYO SPORT LIVE, unde a vorbit, printre altele, și despre Aymen Boutoutaou.

„E un fotbalist care are foarte multă calitate. L-am mai văzut în meciul cu Corvinul, dar acum l-am văzut mai de aproape. Se vede că e altceva. Acum, ce se va întâmpla mai departe cu el nu îmi pot da seama, dar e păcat! E păcat, fiindcă l-am văzut și în ceea ce privește modul în care se apără, faza defensivă mi s-a părut în regulă. Are forță și protejează mingea bine. Nu văd de ce n-ar reuși”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

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