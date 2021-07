"Eu, cu 7 luni de neplata, eram cel mai bine de acolo!" Vali Lazar, amintiri despre inceputul carierei: dezvaluiri inedite ale fotbalistului

Fostul mijlocas dinamovist a rememorat niste episoade mai putin placute.

Valentin Lazar a avut un start de cariera plin de peripetii, iar prima ascensiune in fotbalul romanesc a cunoscut-o la Sportul Studentesc, asta inainte de a fi transferat de Dinamo. Jucatorul roman isi aduce aminte cum problemele cu banii erau la ordinea zilei pentru "studenti", iar cei care aveau doar cateva luni de intarziere erau norocosi.

"Scartaia din toate balamalele atunci, dar eu nu am stiut. Era Liga 1. Nea Vasile mi-a zis sa semnez acolo, am semnat, am citit eu in limba mea. Nu am stiut eu ce clauze mi-a pus acolo. Am jucat bine, am dat goluri, pase de gol. Echipa a retrogradat, iar in anul ala toata lumea avea restante financiare. Eu, care eram mai nou, aveam doar cinci luni. Mi-am bagat memoriu. Nu am apucat sa judec ca m-a luat de acasa. Mi-a zis ca-mi da toti banii.

M-am si speriat putin, iti dai seama, erau banii pe sase luni. Mi-a dat niste foi, am semnat pe acolo, mi-a dat banii. Eu semnasem ca renunt la drepturi, eram dator vandut. Dupa, un an n-am mai luat nimic. Am inceput Liga 2, am fost pe primul loc, apoi s-a terminat. Eu aveam iar sase luni, dar erau jucatori cu 24 de luni, cu 14, cu 17 luni. Eu eram cel mai bine cu sapte luni luni. Mi-am luat chirie atunci.

I-am zis sotiei sa se duca ea sase luni la munca, pentru a plati chiria, iar eu sa ma antrenez, sa o duc si sa o aduc de la munca. Asa am facut. Bani nu mai aveam de unde sa luam imprumut. Am luat si o masina, ratele mi le platea un prieten.

Dupa trei luni, m-au sunat cei de la Dinamo. Mai aveam oferte de la Petrolul, de la Brasov, dar am ales Dinamo. M-am dus la Dinamo pentru ca era singura echipa care-mi dadea cazare si mancare. Cei de la Dinamo mi-au platit si banii pierduti la Sportul", a spus conform AS, Valentin Lazar.