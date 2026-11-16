Naționala României, în Liga B a Națiunilor, amintește de celebrul film „Greu de ucis“, cu Bruce Willis în rolul principal.

Nu pentru că am fi rezistat eroic în fața adversarelor, ci pentru că, deși am fost ciuca bătăilor în primele patru etape, avem șanse mari să evităm retrogradarea! Explicația ține atât de rezultatul pe care l-am obținut, sâmbătă, în fața Poloniei (2-1), cât și de sistemul de menținere / promovare gândit de UEFA.

În primul rând, victoria de pe „Arena Națională“ ne-a oferit șansa nesperată de a evita ultimul loc în seria din care facem parte. Dacă batem Bosnia (marți, ora 21:45), la Zenica, iar Polonia nu câștigă acasă cu Suedia, atunci vom urca pe 3 și ne vom asigura locul în Liga B și pentru ediția viitoare a competiției, fără să avem nevoie de un baraj.

Dar, inclusiv dacă vom încheia grupa pe locul 4, ultimul, perspectivele noastre de „supraviețuire“ sunt foarte bune.

România, o singură înfrângere în 25 de meciuri cu cele mai probabile adversare pentru baraj!

În cazul nedorit în care am fi ultimii în grupă, după partidele de marți, am ajunge la barajul de menținere / promovare cu o echipă de pe locul 2, în Liga C. Acest baraj se va juca tur-retur, pe 25/27 martie și 28-30 martie. Învingătoarea va evolua, în Liga B a Națiunilor, la ediția din 2027-2028. Formația învinsă va merge în Liga C.

La ora actuală, potrivit simulărilor făcute de Football Meets Data, cele mai probabile adversare ale tricolorilor la acest baraj sunt următoarele naționale:

Belarus, locul 2 în grupa 1 din C – șanse de 23%

Cipru, locul 2 în grupa a 2-a din C – Șanse de 21%

Vestea bună e că ambele echipe au fost surclasate de noi, de-a lungul anilor. De fapt, în cele 25 de meciuri pe care le-am jucat cu ele, avem o singură înfrângere! Vorbim de un meci pierdut cu 2-3, în Cipru, la un amical disputat pe 6 februarie 2000. În rest, avem 13 victorii și 3 egaluri cu această reprezentativă.

Nici naționala Belarusului nu ne-a pus probleme mari, în trecut. În cele opt confruntări cu această reprezentativă, avem cinci victorii și trei egaluri.

De remarcat că, dacă n-am da nici de Belarus, nici de Cipru, alternativele nu sunt nicidecum niște forțe. La ora actuală, Insulele Feroe (locul 2 în grupa a 3-a din C) și Estonia (locul 2 în grupa a 4-a din C) sunt celelalte echipe care ne pot ieși la cale, la un eventual baraj din martie 2027.