Atalanta, Valencia și Lazio sunt pe urmele sale în această perioadă, iar ultima ar fi început deja negocierile cu PSV pentru un împrumut valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea unui transfer definitiv.

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

S-a zvonit și că PSV Eindhoven ar vrea să dea o adevărată lovitură la nivel de imagine și să-l transfere pe Kevin de Bruyne (35 de ani). O astfel de mutare ar implica un efort financiar semnificativ, motiv pentru care ar fi nevoie de câteva economii serioase, iar Dennis Man se numără printre jucătorii cu cele mai mari salarii din echipă, chiar dacă acum este rezervă.

Olandezii au scris în această perioadă din ce în ce mai mult despre plecarea lui Dennis Man. Potrivit soccernews.nl, se pare că PSV și-a dat deja acordul pentru plecarea lui Man, iar dacă nimic nu se va schimba, despărțirea se va produce chiar în această perioadă de iarnă.

Nu este prima oară când Lazio își arată interesul pentru Dennis Man. Italienii l-au mai vrut și în vară, dar discuțiile au picat, iar românul a rămas la PSV. Man a mai jucat pentru Parma în Italia, dar un transfer la gruparea biancocelestă ar fi o adevărată provocare, ținând cont că trupa lui Gattuso este pe primul loc, cu 29 de puncte, peste Interul lui Cristi Chivu.

Dacă nu va ține pasul cu echipele care se bat pentru titlu în acest sezon, Lazio își permite, grație startului entuziasmant, să spere la un loc bun pentru cupele europene, după doi ani în afara scenei continentale.