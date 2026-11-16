NEWS ALERT Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man (28 de ani) este foarte aproape de plecarea de la PSV Eindhoven, unde nu a mai primit minute din partea antrenorului Peter Bosz.

TAGS:
Dennis ManPSV EindhovenLaziotransfer dennis man
Din articol

Atalanta, Valencia și Lazio sunt pe urmele sale în această perioadă, iar ultima ar fi început deja negocierile cu PSV pentru un împrumut valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea unui transfer definitiv.

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

S-a zvonit și că PSV Eindhoven ar vrea să dea o adevărată lovitură la nivel de imagine și să-l transfere pe Kevin de Bruyne (35 de ani). O astfel de mutare ar implica un efort financiar semnificativ, motiv pentru care ar fi nevoie de câteva economii serioase, iar Dennis Man se numără printre jucătorii cu cele mai mari salarii din echipă, chiar dacă acum este rezervă.

Olandezii au scris în această perioadă din ce în ce mai mult despre plecarea lui Dennis Man. Potrivit soccernews.nl, se pare că PSV și-a dat deja acordul pentru plecarea lui Man, iar dacă nimic nu se va schimba, despărțirea se va produce chiar în această perioadă de iarnă.

Nu este prima oară când Lazio își arată interesul pentru Dennis Man. Italienii l-au mai vrut și în vară, dar discuțiile au picat, iar românul a rămas la PSV. Man a mai jucat pentru Parma în Italia, dar un transfer la gruparea biancocelestă ar fi o adevărată provocare, ținând cont că trupa lui Gattuso este pe primul loc, cu 29 de puncte, peste Interul lui Cristi Chivu.

Dacă nu va ține pasul cu echipele care se bat pentru titlu în acest sezon, Lazio își permite, grație startului entuziasmant, să spere la un loc bun pentru cupele europene, după doi ani în afara scenei continentale.

Peter Bosz, antrenorul lui PSV: "Bajraktarevic a făcut progrese uriașe și îl prefer în fața lui Dennis Man"

Într-o perioadă în care se vorbește intens despre posibilitatea ca Dennis Man să revină în Italia - Lazio fiind destinația vehiculată - antrenorul Peter Bosz a explicat de ce românul nu mai prinde minute.

Bosz a transmis clar că tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic (21 de ani) i-a luat fața lui Dennis Man în flancul drept al atacului de la PSV.

"Cred că Esir Bajraktarevic a făcut progrese uriașe. Inițial, era în urma lui Dennis Man. Când Dennis s-a accidentat și el a avut ocazia să intre de câteva ori în locul lui Ivan Perisic, mi s-a părut că s-a descurcat foarte bine. Tocmai de aceea îl prefer în fața lui Dennis. Cred că și astăzi a jucat foarte bine", a spus Peter Bosz, duminică, după meciul în care PSV a învins Cambuur (5-2), iar Bajraktarevic a reușit două pase decisive. Dennis Man a fost introdus abia în minutul 82 în locul bosniacului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
Încă o alianță a SUA se destramă sub administrația Trump. Relația diplomatică pe care a mai ruinat-o liderul de la Casa Albă
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
Nota lui Risto Radunovic (FCSB) în meciul care a consfințit promovarea naționalei din Muntenegru în Liga Națiunilor
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”
Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”
"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul unui fost jucător de Mondial
"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul unui fost jucător de Mondial
„Îmi mulțumesc mie!” Prietena Soranei Cîrstea, Mirra Andreeva a făcut o avere câștigând Turneul Campioanelor cu victorii pe linie
„Îmi mulțumesc mie!” Prietena Soranei Cîrstea, Mirra Andreeva a făcut o avere câștigând Turneul Campioanelor cu victorii pe linie
România - Elveția 87-0! În ce competiție s-a desfășurat meciul
România - Elveția 87-0! În ce competiție s-a desfășurat meciul
MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB
MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”

Erling Haaland și-a decis viitorul: ”Am făcut o alegere”

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”


Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”
Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”
MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB
MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB
"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul unui fost jucător de Mondial
"Puteam să-mi iau un apartament la două luni!" Regretul unui fost jucător de Mondial
Ionuț Luțu, noul șef de la FCSB! Gigi Becali: ”I-am făcut biroul”
Ionuț Luțu, noul șef de la FCSB! Gigi Becali: ”I-am făcut biroul”
România - Elveția 87-0! În ce competiție s-a desfășurat meciul
România - Elveția 87-0! În ce competiție s-a desfășurat meciul
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!