Internaționalul român a fost titular în sezonul trecut și a contribuit la câștigarea titlului în Eredivisie, însă în actuala stagiune și-a pierdut locul în primul „11”.

Lazio, Atalanta și Valencia s-ar afla pe urmele fotbalistului, iar posibila sa plecare de la Eindhoven a fost analizată în studioul VOYO SPORT LIVE, de Florin Gardoș și Ion Alexandru.

Florin Gardoș a numit echipa la care n-ar trebui să se transfere Dennis Man. Cele trei criterii invocate

Întrebat de moderatorul Andrei Grecu unde l-ar vedea pe Man în cazul unui transfer, fostul fundaș a explicat că există trei criterii importante: concurența pe post, nivelul clubului și situația sportivă a echipei. Salariul ar trebui să conteze cel mai puțin.

„Primul meu criteriu ar fi clar concurența pe post. Al doilea este clubul efectiv și ce îți oferă. Știu că Valencia nu este într-o situație deloc grozavă. Știu că Lazio a început foarte bine și are un sezon bun, dar nu știu care ar fi șansele să joace. Ultimul lucru trebuie să fie banii”, a spus Florin Gardoș.

Ion Alexandru a indicat-o pe Atalanta drept o variantă interesantă pentru internaționalul: „Atalanta mi se pare o variantă foarte interesantă. Este o echipă care știe să crească jucători; de-a lungul timpului a știut să crească valoarea fotbaliștilor. După cum a spus și Florin, la Valencia nu văd o posibilitate foarte mare de creștere”, a intervenit Ion Alexandru.

Dennis Man are o cotă de piață de 12 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. În acest sezon, românul a bifat 8 meciuri pentru PSV, fără gol sau pasă decisivă. Contractul său cu formația din Eindhoven este valabil până la 30 iunie 2029.