Londonezii au consemnat doar șapte puncte până acum, în noul sezon, după ce au înregistrat două victorii, un rezultat de egalitate și șapte înfrângeri în primele zece runde ale eșalonului de elită al Angliei.

Numit ”principal” la începutul sezonului, Pierre Sage a fost demis înainte de pauza internațională. El a strâns 16 partide la cârma grupării și a însemnat o medie de 1,13 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Ultima clasată din Premier League și-a schimbat antrenorul! Misiune clară pentru noul tehnician

Luni seară a fost anunțat și noul antrenor al lui Crystal Palace: Thomas Frank. Danezul a antrenat-o ultima dată pe Tottenham, în perioada iulie 2025 - februarie 2025, pentru 38 de meciuri.

”E o onoare să fiu aici și să fiu la cârma acestui club fantastic de fotbal. Abia aștept să încep treaba. Crystal Palace e un club iconic din Anglia și din Premier League.

O să fac tot ce îmi stă în putință ca să ajut echipa, să fiu alături de jucători și de toți în acest loc. Abia aștept să-l întâlnesc pe toți”, a spus Thomas Frank, potrivit comunicatului de prezentare.

Înainte de Tottenham și, implicit, de Palace, tehnicianul danez le-a antrenat pe Brentford și Brondby IF, la primul nivel. El a mai dirijat și grupările U19, U17 și U16 ale naționalei Danemarcei, dar și Academia Lyngby BK.

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