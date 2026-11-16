Assad Al-Hamlawi (26 de ani), născut și crescut în Suedia, a ales să reprezinte țara tatălui său, Ghassan, deși, potrivit spuselor selecționerului Palestinei, atacantul ar fi avut și o altă variantă.

Cel mai probabil, vârful de 1,88 de metri ar fi putut evolua pentru Suedia, țara mamei sale. Firește, în acest caz, ar fi avut parte de o concurență mult mai mare, în tentativa de a prinde lotul nordicilor. Așa însă, alegând Palestina, Assad Al-Hamlawi a devenit un star al acestei reprezentative, în foarte scurt timp. Și, probabil, s-a felicitat pentru alegerea făcută, la ce rezultate a avut această națională, în amicalele din septembrie și octombrie. Atunci, la un stagiu din China, palestinienii au obținut următoarele rezultate: 2-2 cu Noua Zeelanda, 4-2 cu Tadjikistan și 5-0 cu China. Contribuția lui Al-Hamlawi? Imensă! Vârful legitimat la Universitatea Craiova a marcat în fiecare amical: un gol în primul meci și câte o dublă, în următoarele două.

Acum însă, la „Basra Friendly Tournament“, un patrulater găzduit de Irak, Palestina și-a arătat limitele. Spre dezamăgirea lui Assad Al-Hamlawi.

Al-Hamlawi abia a atins mingea la un meci în care a fost monitorizat din tribune

Sâmbătă, în duelul Iran – Palestina (2-0), vedeta Craiovei a fost titular în atacul naționalei sale. A fost un meci important pentru Al-Hamlawi, în condițiile în care, în tribunele arenei din Basra s-au aflat mai mulți impresari și reprezentanți ai unor cluburi, veniți special pentru a-l vedea la lucru pe atacantul de 26 de ani. La ce s-a întâmplat pe teren însă, toți și-au pierdut timpul!

Naționala Palestinei a avut o prestație atât de slabă, încât Al-Hamlawi abia a atins mingea! Practic, partida s-a jucat într-o singură direcție: spre poarta bravului Rami Hamadeh, care a făcut minuni prin intervențiile sale. Având în vedere că iranienii au „confiscat“ mingea, Al-Hamlawi nu s-a putut remarca deloc. De altfel, a și fost schimbat, în minutul 70.

În momentul ieșirii de pe teren, Al-Hamlawi a fost un car de nervi! Și-a acoperit fața cu tricoul de joc și s-a dus direct la vestiar! Presa din Palestina a oferit explicația acestei reacții nervoase: atacantul s-a supărat din cauza jocului slab al naționalei, care l-a transformat în „omul invizibil“. Iar asta fix într-o partidă în care toți ochii au fost pe el. Până la partida pierdută în fața Iranului cu naționala Palestinei, Al-Hamlawi înscrisese 14 goluri în ultimele sale 14 apariții!

Altă șansă pentru Al-Hamlawi: amicalul cu Liban

Vestea bună pentru atacantul Craiovei e că, înaintea revenirii în România, el va mai avea, totuși, o șansă de a arăta ce poate la un meci internațional. Pentru că marți, de la ora 15:00, ora României, Palestina va disputa al doilea joc din cadrul „Basra Friendly Tournament“. Și, de această dată, adversara va fi una de nivelul palestinienilor. Al-Hamlawi și colegii săi vor înfrunta naționala Libanului care, în prima partidă, a remizat cu Irak (0-0). Al-Hamlawi va fi dornic să reia seria golurilor marcate, mai ales că se vorbește tot mai mult despre plecarea sa, în ianuarie. Getafe (Spania), Panathinaikos (Grecia) și Al-Ahly Cairo (Egipt) sunt doar câteva dintre formațiile care îl monitorizează pe starul Craiovei, în acest moment.