„Tricolorii” aveau nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate în ultima etapă, pe terenul Insulelor Feroe, însă au pierdut cu 0-1 și au încheiat grupa pe locul al treilea.

Moldova ratează barajul pentru promovarea în Liga B Nations League! Insulele Feroe au încheiat grupa fără înfrângere

Partida s-a disputat pe stadionul „Torsvollur” din Torshavn, iar singurul gol a venit în minutul 24. Aki Samuelsen, servit de Adrian Justinussen, a fost eroul gazdelor.

În urma acestui rezultat, Slovacia a câștigat grupa, cu 12 puncte, și a obținut promovarea directă. Insulele Feroe au terminat pe locul secund, cu opt puncte, fără nicio înfrângere, în timp ce Republica Moldova a rămas pe poziția a treia, cu șapte puncte. Kazahstan a încheiat grupa pe ultimul loc, cu 3 puncte.

Clasamentul final poate fi accesat mai jos: