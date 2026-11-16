România va avea un nou stadion?

În momentul în care România a fost anunțată ca țară gazdă a EURO 2020, mai multe proiecte pentru construirea de noi stadioane au apărut, iar de atunci a început un val de arene care s-a ridicat în toată țara.

Au fost cheltuite multe milioane de euro, iar câteva cazuri sunt spectaculoase, dacă nu amuzante, printre care și ce se întâmplă la Târgoviște, care va beneficia, în curând, de un nou stadion la cele mai înalte standarde.

Stadionul Municipal Bacău, subiect care revine în actualitate

De mai bine de cinci ani se discută și despre posibilitatea ca Municipiul Bacău să aibă o nouă arenă, dar până acum nu s-a întâmplat nimic concret. Arena pe care evolua FCM Bacău nu a fost nici măcar dărâmată, pentru că pe acel loc ar trebui să fie ridicată noua construcție, la cele mai înalte standarde.

Așa cum a mai făcut-o în anii precedenți, primarul Lucian-Daniel Stanciu Viziteu a transmis că ”nu va avea liniște până când Bacăul nu va avea o nouă arenă”. Însă, astfel de afirmații nu sunt o noutate, iar până acum nu s-a întâmplat nimic!

Stadionul Municipal Bacău, arena care odinioară găzduia meciuri importante, a ajuns, de foarte mulți ani, o imagine dureroasă pentru fotbalul românesc. Fără suporteri, fără meciuri și cu infrastructura degradată, stadionul din centrul orașului pare abandonat - VEZI AICI

Noul Stadion Municipal Bacău ar costa 120 de milioane de euro și ar avea 20.000 de locuri

Stadionul Municipal avea inițial o capacitate de 17.500 de locuri și a găzduit, de-a lungul timpului, partide importante. Pe arena din Bacău au evoluat echipe precum Arsenal și Werder Bremen, dar și formații de top din România, printre care Steaua București, Dinamo București și Universitatea Craiova.

În prezent, însă, arena este departe de perioada sa de glorie. Tribunele sunt degradate, numeroase scaune sunt rupte, gardurile au fost distruse, iar mai multe geamuri sunt sparte.

Nici terenul nu mai arată ca unul destinat fotbalului. Nu mai există porți sau marcaje, iar suprafața a ajuns inclusiv spațiu de depozitare. Tabela și instalația de nocturnă au rămas în urmă ca niște amintiri ale perioadei în care stadionul era plin de viață.

În timp ce actuala arenă se degradează, proiectul noului Stadion Municipal Bacău rămâne, de foarte mulți ani, doar pe hârtie.

Primarul Lucian-Daniel Stanciu Viziteu vorbește, din nou, de stadionul din Bacău

Noua arenă ar urma să aibă aproximativ 20.800 de locuri, însă investiția estimată se ridică la 120 de milioane de euro. În urmă cu mai bine de trei ani, Municipalitatea din Bacău a făcut demersuri teoretice pentru a da drumul lucrărilor, pentru ca actuala construcție să fie pusă la pământ, dar nu s-a întâmplat nici această primă acțiune necesară.

A fost supus dezbaterii și Proiectul Urbanistic Zonal (PUZ), dar șocantă este suma necesară unui stadion nou, care ar plasa construcția în rândul celei mai scumpe arene din România după Arena Națională.

Stadionul din București dispune de 55.000 de locuri și a costat 235 de milioane de euro, iar noul Stadion Municipal Bacău, care probabil nu va fi construit în anii imediat următori, are pe hârtie doar 20.800 de locuri dar ar costa 120 de milioane de euro!

Studiul de Fezabilitate al Municipalului din Bacău a fost efectuat, dar... degeaba!

S-a efectuat până acum și Studiul de Fezabilitate, iar Primăria Bacău a plătit 155.000 de lei din bugetul propriu. Așadar, demersuri teoretice, dar care în esență nu au dus nicăieri. De foarte mulți ani se discută despre posibilitatea apariției unui stadion nou în oraș, dar până acum nimic concret, nimic care să dea impresia că sunt șanse importante pentru o astfel de construcție.

Acum, a revenit în prim-plan primarul Municipiului Bacău, care a declarat, la fel de încrezător ca în trecut, că vrea să se concretizeze ridicarea unei arene noi.

”Nu voi avea liniște până când Bacăul nu va avea un stadion nou, construit pe actualul amplasament”, a transmis edilul, potrivit publicației Mesagerul de Bacău.