Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost cooptați pentru identificarea unor posibile transferuri, iar Bogdan Mara și Bogdan Apostu ar urma să li se alăture.

Subiectul a fost dezbătut la VOYO SPORT LIVE, unde Florin Gardoș și Ion Alexandru au analizat noua formulă de lucru de la clubul roș-albastru.

„Situația nu e profesionistă, dar așa se poartă, așa este”

Gardoș a avertizat că misiunea nu va fi una ușoară, în timp ce Ion Alexandru a criticat modul în care este organizat procesul de scouting. Cel din urmă a atras atenția și asupra posibilelor neînțelegeri dintre oamenii implicați, în cazul în care patronul va avea o preferință pentru unul dintre ei.

„Va fi complicat, nu e o misiune ușoară, fiindcă lucrurile nu funcționează normal la FCSB. Referitor la cei doi, Bogdan Mara și Bogdan Apostu, sigur că Mara are experiență la CFR, Apostu la fel, impresar de succes din România”, a spus Florin Gardoș.

„E interesant de văzut fiecare ce rol va avea. Aici va fi o problemă, fiindcă, dacă există un stăpân, așa cum îi place domnului Becali să spună, și în fața stăpânului se vor afla 5-6 oameni, e OK până la urmă și stăpânul va decide. Dacă va exista o preferință față de oricare dintre ei, vor începe discuțiile și nu va fi OK. Este un scouting atipic pentru un club profesionist, pe care patronul și-l asumă.

Rămas fără filtrul cel mai de succes și avizat, Mihai Stoica, acum Gigi Becali trebuie să decidă absolut tot. Ține de inspirația sa, de modul în care îi vor fi prezentați jucătorii, de locul în care va fi făcută această propunere, că am înțeles că nu e bine să faci la biserică propunerea. Glumim, râdem, dar nu e chiar ceva de râs. Eu nu glumesc, chiar nu glumesc. Situația nu e profesionistă, dar așa se poartă, așa este”, a intervenit Ion Alexandru.