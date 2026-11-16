Echipa națională și-a luat revanșa în fața polonezilor. În turul Grupei 4 a urnei valorice ”B” din Nations League, selecționata lui Jan Urban a spulberat-o cu 6-0 pe reprezentativa tricoloră.

Acum însă România s-a impus cu 2-1 și a înregistrat primele trei puncte după patru eșecuri consecutive înregistrate în Nations League: 1-2 vs. Suedia, 2-4 vs. Bosnia, 0-6 vs. Polonia, 0-1 vs. Suedia.

Pe Arena Națională, sâmbătă seară, au înscris Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72). Pentru polonezi a marcat Marcel Regula (min. 82)

Ciprian Marica a numit titularul incontestabil din primul ”11” al României: ”Clar aș începe cu el! E într-o formă bună”

După ce a văzut duelul de pe Arena Națională, Ciprian Marica a sugerat că România ar trebui să înceapă cu Daniel Bîrligea titular ultimul duel din Grupa 4, cel cu Bosnia & Herțegovina la Zenica.

Fostul internațional a explicat că Bîrligea, acum împrumutat de la FCSB la Frosinone, se află într-o formă bună și că a făcut diferența sâmbătă, împotriva selecționatei lui Jan Urban.

”L-ai începe pe Bîrligea titular? Da! Acum depinde și de tactica lui Gică Hagi. Eu, clar, l-aș începe pe Bîrligea titular. A fost coautor la cele două goluri, și putea fi și la al treilea, la Ianis Stoica. Ceea ce ne arată că e într-o formă bună”, a spus Marica.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.