Costel Pantilimon a fost întrebat de către Andru Nenciu despre starea deplorabilă a Stadionului Municipal din Bacău.

Sport.ro a realizat un reportaj de la stadionul din inima orașului Bacău și a prezentat imagini cu arena în paragină.

Costel Pantilimon s-a resemnat: „Cred că în vreo 20 de ani va fi gata stadionul din Bacău”

Fostul portar de la Manchester City nu a evitat să își arate dezamăgirea în legătură cu starea stadionului din Bacău și a punctat importanța dezvoltării sportului în România.

Costel Pantilimon speră ca măcar peste 20 de ani Stadionul Municipal din Bacău să fie readus la viață, pentru că în prezent este într-o stare deplorabilă - VEZI GALERIA FOTO.