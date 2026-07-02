FOTO EXCLUSIV Costel Pantilimon, reacție amară despre stadionul abandonat: „Cred că în vreo 20 de ani va fi gata”

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SPORT.RO
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Singurul român campion în Premier League, Costel Pantilimon, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro

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Din articol

Costel Pantilimon a fost întrebat de către Andru Nenciu despre starea deplorabilă a Stadionului Municipal din Bacău.

Sport.ro a realizat un reportaj de la stadionul din inima orașului Bacău și a prezentat imagini cu arena în paragină.

Costel Pantilimon s-a resemnat: „Cred că în vreo 20 de ani va fi gata stadionul din Bacău”

Fostul portar de la Manchester City nu a evitat să își arate dezamăgirea în legătură cu starea stadionului din Bacău și a punctat importanța dezvoltării sportului în România.

Costel Pantilimon speră ca măcar peste 20 de ani Stadionul Municipal din Bacău să fie readus la viață, pentru că în prezent este într-o stare deplorabilă - VEZI GALERIA FOTO.

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Poze realizate în decembrie 2025

(n.r. Când crezi că vei vedea stadionul din Bacău terminat?) Cred că în vreo 20 de ani, din păcate. Mă doare sufletul și nu văd oameni interesați, care să înțeleagă cât de important e sportul în primul rând, cât de important este să ai un stadion, cât de mult ar conta pentru stimularea copiilor de a veni către fotbal, către sport.

Din punctul acesta de vedere, cel puțin sportiv și nu numai, orașul Bacău este un oraș mort.”, a spus Costel Pantilimon la Poveștile Sport.ro.

CV-ul lui Costel Pantilimon:

  • 3,8 milioane de euro este suma totală pe care a plătit-o Manchester City în 2012, pentru a-l transfera pe Costel Pantilimon de la Poli Timișoara, potrivit Transfermarkt
  • În străinătate, portarul de 2,03 metri a mai evoluat la Omonia Nicosia (Cipru) și Denizlispor (Turcia)
  • Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford
  • Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League
  • Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest
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