LIVE TEXT Germania - Olanda și Grecia - Serbia pentru sferturile Ligii Națiunilor! Meciurile serii sunt pe Sport.ro

Germania - Olanda și Grecia - Serbia pentru sferturile Ligii Națiunilor! Meciurile serii sunt pe Sport.ro Fotbal extern
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Continuă partidele din ultima etapă a grupelor din Liga Națiunilor.

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Germania - Olanda

Grecia - Serbia

Clasamentul din grupa Germaniei

Clasamente oferite de Sofascore

Olandezii 'joacă după modelul lui Xavi', a afirmat selecţionerul Germaniei, Jurgen Klopp

Selecţionerul naționalei Germaniei, Jurgen Klopp, l-a lăudat pe omologul său olandez, Xavi Hernandez, afirmând că spaniolul a reuşit deja să modeleze naţionala Olandei după propria sa viziune, după doar cinci meciuri la cârma echipei, relatează AFP.

Vorbind duminică la Berlin, în ajunul confruntării din Liga Naţiunilor dintre cele două rivale istorice, Klopp a făcut referire la victoria categorică, cu 7-0, obţinută vineri la Amsterdam de ''Portocala mecanică'' împotriva Greciei, subliniind că fostul mijlocaş şi-a pus, în mod clar, amprenta asupra echipei.

Considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari mijlocaşi din istorie, Xavi a fost piesa centrală a unei echipe FC Barcelona care domina jocul prin posesie, câştigând patru trofee ale Ligii Campionilor, precum şi a naţionalei Spaniei, care a devenit campioană mondială în 2010.

"Pur şi simplu au jucat un fotbal electrizant", a spus Klopp despre naţionala Olandei în meciul împotriva Greciei. "Xavi vrea ca echipa sa să joace un fotbal 'în stilul Xavi'... Este un antrenor care îşi duce viziunea la limită. Iar asta e fascinant. Mi-a plăcut întotdeauna să înfrunt echipe care joacă în acest fel".

Aflată pe locul al treilea în Grupa a 2-a, în condiţiile în care doar primele două clasate se califică în sferturile de finală, Germania va trebui să învingă Olanda, liderul grupei, pentru a mai avea vreo şansă să depăşească Grecia.

"Aceasta este o echipă care a atins, într-adevăr, un alt nivel pe scena europeană", a adăugat Klopp referindu-se la Olanda.

Întrebat despre laudele lui Jurgen Klopp, spaniolul a susţinut că victoria categorică împotriva Greciei s-a datorat calităţii jucătorilor olandezi. "Nu este stilul de fotbal al lui Xavi", a clarificat el. "Totul depinde de jucători. Ei sunt cei mai importanţi. Nu trebuie să-i conving să joace în acest fel, ei au capacitatea de a menţine acelaşi nivel ca în meciul precedent", a subliniat tehnicianul ibericilor.

Fostul antrenor al lui Liverpool a descris, de asemenea, rivalitatea sportivă dintre cele două ţări, care îşi are rădăcinile în ocupaţia nazistă a Olandei, ce a durat cinci ani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, drept "una dintre cele mai acerbe din fotbal".

Numit în funcţie în luna august, în urma dezastrului înregistrat de olandezi la Cupa Mondială (unde au fost eliminaţi în optimile de finală), Xavi Hernandez a explicat că începe să înţeleagă natura acestei rivalităţi.

"Acum o pot înţelege mai bine, pentru că sunt aici şi pot simţi acest gen de rivalitate. Va fi un test foarte bun pentru noi", a spus Xavi, citat de Agerpres.

Germania şi Olanda au terminat la egalitate, 1-1, într-un meci disputat la Amsterdam în luna septembrie, fiind prima partidă atât pentru Klopp, cât şi pentru Xavi, la cârma echipelor naţionale.

Celelalte meciuri ale zilei de luni

17:00 Kazahstan - Slovacia

17:00 Insulele Feroe - Moldova

19:00 Estonia - Bulgaria

19:00 Lituania - Liechtenstein

19:00 Islanda - Luxemburg

21:45 Elveția - Scoția

21:45 Macedonia de Nord - Slovenia

21:45 Gibraltar - Malta

Echipele deja calificate în sferturile de finală ale UEFA Nations League

Franța

Belgia

Olanda

Anglia

Spania

Portugalia

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