După sezonul în care a cucerit eventul cu Inter Milano, Cristi Chivu a primit trofeul "Panchina d'Oro', într-o ceremonie care a avut loc la Coverciano, luni după-amiază. Este o distincție acordată anual de Federația Italiană de Fotbal, începând din 1990.

Cristi Chivu a cucerit Panchina d'Oro, premiul acordat de Federația Italiană celui mai bun antrenor al sezonului

În discursul său, Cristi Chivu a scos în evidență prestațiile jucătorilor săi și i-a mulțumit lui Inter Milano pentru încrederea arătată în momentul în care i-a oferit postul de antrenor.

"Recunoașterea din partea colegilor mei de breaslă valorează de două ori mai mult pentru mine. E imposibil să nu te emoționeze. Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și pentru felul în care au apreciat sezonul în care am câștigat titlul. O mare parte din merit le revine jucătorilor. Ei sunt cei care intră pe teren și transformă ideile noastre în rezultat.

Mă gândesc la șansa care mi s-a oferit, la clubul care a avut încredere în mine și mi-a încredințat o mare responsabilitate Mă gândesc la munca excelentă pe care au făcut-o băieții în ultimii ani. Mă străduiesc să mențin ștacheta sus, atât pentru clubul nostru, cât și pentru întreg fotbalul italian", a fost prima reacție a lui Cristi Chivu, potrivit Football Italia.