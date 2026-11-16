GALERIE FOTO Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"

Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: &quot;E prea mult, mă faceți să roșesc!&quot; Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a fost premiat cu "Panchina d'Oro'" (Banca de Aur), premiu acordat de Federația Italiană de Fotbal celui mai bun tehnician din sezonul 2025/2026.

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După sezonul în care a cucerit eventul cu Inter Milano, Cristi Chivu a primit trofeul "Panchina d'Oro', într-o ceremonie care a avut loc la Coverciano, luni după-amiază. Este o distincție acordată anual de Federația Italiană de Fotbal, începând din 1990.

Cristi Chivu a cucerit Panchina d'Oro, premiul acordat de Federația Italiană celui mai bun antrenor al sezonului

În discursul său, Cristi Chivu a scos în evidență prestațiile jucătorilor săi și i-a mulțumit lui Inter Milano pentru încrederea arătată în momentul în care i-a oferit postul de antrenor.

"Recunoașterea din partea colegilor mei de breaslă valorează de două ori mai mult pentru mine. E imposibil să nu te emoționeze. Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și pentru felul în care au apreciat sezonul în care am câștigat titlul. O mare parte din merit le revine jucătorilor. Ei sunt cei care intră pe teren și transformă ideile noastre în rezultat.

Mă gândesc la șansa care mi s-a oferit, la clubul care a avut încredere în mine și mi-a încredințat o mare responsabilitate Mă gândesc la munca excelentă pe care au făcut-o băieții în ultimii ani. Mă străduiesc să mențin ștacheta sus, atât pentru clubul nostru, cât și pentru întreg fotbalul italian", a fost prima reacție a lui Cristi Chivu, potrivit Football Italia.

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Cristi Chivu: "Comparația cu Mourinho e prea mult"

De 16 ani nu mai câștigase un antrenor străin acest premiu în Italia. Ultimul a fost Jose Mourinho, în 2010, după tripla istorică alături de Inter Milano, cu Cristi Chivu printre jucătorii "nerazzurrilor".

Cristi Chivu s-a arătat flatat de comparațiile care există între el și Jose Mourinho, actualul tehnician de la Real Madrid.

"Comparația cu Mourinho e prea mult, mă faceți să roșesc! El e o legendă, iar eu abia am început. Sunt abia în al doilea an ca antrenor la nivel profesionist. Dacă aș câștiga măcar o mică parte din trofeele pe care le-a câștigat el, aș fi un om foarte fericit, chiar mai fericit decât sunt astăzi", a mai spus Chivu.

Inter Milano, aflată acum pe locul 2 în Serie A, cu doar un punct în spatele liderul Lazio, se pregătește acum de meciul cu Atalanta, din deplasare, programat duminică, de la ora 21:45.

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