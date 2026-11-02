De la o uzină de gaz demolată la un stadion de peste 32.000 de locuri. Povestea CBS Arena, arena lui Coventry City din Premier League

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Inaugurată în 2005, arena are 32.609 locuri și a fost construită pe terenul unei foste uzine de gaz, din nordul orașului Coventry. În cei peste 20 de ani de existență, stadionul a schimbat mai mulți proprietari, a găzduit meciuri de la Jocurile Olimpice și concerte ale unor artiști internaționali. Coventry City a fost nevoită să plece de aici de două ori, în urma disputelor financiare cu administratorii arenei, și a reușit să cumpere stadionul abia în august 2025.



Istoria lui Coventry City, clubul care a revenit în Premier League după 25 de ani Coventry City Football Club a fost înființat în 1883, sub numele Singers FC, de angajați ai companiei Singer, care fabrica biciclete. În 1898, echipa a primit numele Coventry City, iar în 1919 a intrat în Football League. Una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului a început în 1961, când Jimmy Hill a fost numit antrenor. Cu el pe bancă, Coventry a promovat în a doua divizie în 1964, iar trei ani mai târziu a ajuns în primul eșalon al fotbalului englez. Echipa a rămas în prima ligă timp de 34 de sezoane consecutive, până la retrogradarea din 2001. Cel mai important trofeu din palmaresul lui Coventry este Cupa Angliei, câștigată în 1987. În finala de pe Wembley, echipa a învins Tottenham Hotspur cu 3-2, după prelungiri. Partida a fost decisă de autogolul lui Gary Mabbutt.



Coventry era antrenată atunci de John Sillett și George Curtis, două nume importante din istoria clubului, care au ulterior și statui în fața actualului stadion. După retrogradarea din Premier League în 2001, Coventry a trecut printr-o perioadă dificilă. În 2017, echipa a ajuns până în League Two, al patrulea eșalon al fotbalului englez. Un an mai târziu a promovat în League One, iar în sezonul 2019-2020 a câștigat campionatul și a revenit în Championship. În 2023, Coventry a fost foarte aproape de Premier League, dar a pierdut finala play-off-ului de promovare în fața lui Luton Town, la loviturile de departajare. Revenirea în primul eșalon a venit în sezonul 2025-2026, când echipa pregătită de Frank Lampard a câștigat Championship. Astfel, Coventry a revenit în Premier League după 25 de ani de absență, iar CBS Arena găzduiește pentru prima dată meciuri din prima divizie engleză.

Highfield Road, vechiul stadion pe care Coventry City a jucat 106 ani Înainte de mutarea pe CBS Arena, Coventry City a jucat timp de 106 ani pe Highfield Road, un stadion aflat în cartierul Hillfields, aproape de centrul orașului. Arena a fost inaugurată în 1899, iar primul meci oficial a avut loc pe 9 septembrie, când Coventry a învins Shrewsbury Town cu 1-0. Stadionul a fost extins și modificat de mai multe ori de-a lungul secolului XX, în funcție de rezultatele echipei și de numărul spectatorilor. Pe 29 aprilie 1967, Highfield Road a înregistrat cea mai mare asistență din istoria sa. Nu mai puțin de 51.455 de oameni au urmărit meciul dintre Coventry și Wolverhampton Wanderers.

Incendiul care a distrus tribuna principală a stadionului Highfield Road în 1968 Pe 6 martie 1968, un incendiu puternic a distrus tribuna principală a stadionului Highfield Road, unde Coventry City își disputa meciurile de acasă. Focul a izbucnit în primele ore ale dimineții și s-a extins rapid, deoarece o mare parte din construcție era din lemn. Potrivit relatărilor vremii, incendiul ar fi fost provocat de o țigară aruncată printre scândurile podelei, care a aprins resturile acumulate dedesubt. Cauza exactă nu a fost însă confirmată oficial. Flăcările au distrus o parte importantă a tribunei, dar și birouri și documente din arhiva clubului. Printre obiectele afectate s-a numărat și trofeul câștigat de Coventry în 1967, după promovarea în prima divizie a fotbalului englez.



Cu toate acestea, Coventry nu și-a suspendat activitatea pe Highfield Road. În numai zece zile, în zona afectată au fost montate structuri provizorii, astfel încât stadionul să poată găzdui următoarea partidă de campionat. Pe 16 martie 1968, Coventry a primit vizita lui Manchester United, echipă la care evolua și George Best. În fața a aproximativ 47.100 de spectatori, gazdele au câștigat cu 2-0, prin golurile marcate de Ernie Machin și Maurice Setters. Tribuna distrusă a fost ulterior reconstruită, iar Highfield Road a rămas stadionul lui Coventry City până în 2005, când echipa s-a mutat pe actuala CBS Arena. În 1981, Coventry a luat o decizie neobișnuită pentru acea perioadă și a transformat Highfield Road într-un stadion cu locuri pe scaune pentru toți spectatorii. A fost primul club din prima divizie engleză care a făcut această schimbare, cu mai mulți ani înainte ca măsura să devină obligatorie pentru echipele din primul eșalon. Modernizarea a redus capacitatea stadionului de la aproximativ 36.000 la 20.600 de locuri. Ultimul meci pe Highfield Road s-a jucat pe 30 aprilie 2005, împotriva lui Derby County. Coventry și-a luat rămas-bun de la vechea arenă cu o victorie, scor 6-2, în fața a 22.728 de spectatori. Ultimul gol al gazdelor a fost marcat de Andy Whing, un fotbalist crescut la academia clubului. Stadionul a fost demolat în 2006, iar pe terenul său au fost construite locuințe, potrivit ghidului dedicat Highfield Road.

Highfield Road Stadium

Cum a fost construit CBS Arena pe locul unei foste uzine de gaz Planurile pentru construirea unui stadion nou au apărut la sfârșitul anilor 1990, se arată pe site-ul oficial al CBS Arena. Conducerea lui Coventry City își dorea o arenă mai mare decât Highfield Road, cu acces mai bun pentru spectatori, mai multe locuri de parcare și spații comerciale. În 1999, autoritățile au aprobat un proiect pentru un stadion de aproximativ 45.000 de locuri, care ar fi trebuit să fie gata în 2001. Planurile inițiale erau mult mai ambițioase decât construcția pe care o vedem astăzi. Proiectul, cunoscut sub numele Arena 2000, prevedea un acoperiș retractabil și un teren de fotbal care putea fi mutat pentru a face loc concertelor și altor evenimente. Stadionul era inclus și în planurile legate de candidatura Angliei pentru organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2006. După ce Germania a primit dreptul de organizare a turneului, iar Coventry a retrogradat din Premier League în 2001, proiectul a fost redus. Costurile mari și retragerea unor investitori au dus la abandonarea acoperișului retractabil și a terenului mobil. În locul stadionului de 45.000 de locuri, autoritățile au decis să construiască o arenă de aproximativ 32.500 de locuri, alături de un centru de conferințe, spații pentru expoziții, un hotel și un cazinou. Terenul ales pentru noua construcție se afla în nordul orașului Coventry, pe locul fostei uzine Foleshill Gasworks. Uzina nu mai funcționa, iar clădirile și instalațiile rămase trebuiau demolate. Pe 22 septembrie 2002, la ora 5:45 dimineața, turnurile fostei uzine au fost puse la pământ printr-o explozie controlată. Deși operațiunea fusese programată dimineața devreme, mii de localnici au venit să urmărească demolarea. Finanțarea noului stadion a fost însă aproape să blocheze întregul proiect. În octombrie 2003, Consiliul Local Coventry a organizat o ședință specială pentru aprobarea banilor necesari construcției. Votul a fost atât de strâns încât unul dintre consilieri a ieșit din spital pentru a putea participa. Proiectul a fost aprobat, iar lucrările au continuat. Arena a fost gata în vara anului 2005, cu aproximativ patru ani mai târziu decât termenul stabilit inițial. Primul meci oficial pe noul stadion a avut loc pe 20 august 2005, când Coventry City a întâlnit Queens Park Rangers, în Championship.

De ce se numește CBS Arena. Stadionul trebuia inițial să poarte numele Jaguar Coventry Building Society Arena poartă numele unei instituții financiare britanice, specializată în economisire și creditare imobiliară. Contractul de sponsorizare cu Coventry Building Society a fost anunțat în mai 2021 și are o durată de zece ani. Până atunci, arena fusese cunoscută timp de 16 ani sub numele Ricoh Arena. Denumirea provenea de la producătorul japonez de echipamente electronice și soluții de imprimare Ricoh, care devenise sponsorul stadionului în 2005. Inițial, însă, arena ar fi trebuit să se numească Jaguar Arena. Producătorul britanic de automobile Jaguar avea o legătură puternică cu orașul Coventry și fusese ales drept primul sponsor al proiectului. Acordul a fost abandonat în 2004, pe fondul problemelor financiare ale companiei și al închiderii uzinei Jaguar de la Browns Lane. În timpul pregătirilor au mai fost folosite și alte nume, printre care Arena 2000 și Arena Coventry. La Jocurile Olimpice din 2012, stadionul a primit temporar denumirea City of Coventry Stadium, deoarece regulamentele competiției nu permiteau folosirea numelor comerciale. Din 2021, numele oficial este Coventry Building Society Arena, prescurtat CBS Arena.

Coventry City a fost nevoită să plece de două ori de pe propriul stadion Deși noul stadion fusese construit pentru Coventry City, clubul nu era proprietarul arenei. La inaugurare, CBS Arena era administrată de Arena Coventry Limited, companie deținută de Consiliul Local Coventry și organizația caritabilă Alan Edward Higgs Charity. Coventry juca aici în calitate de chiriaș, iar înțelegerea financiară avea să provoace conflicte care au durat ani întregi. În 2012, conducerea clubului a intrat într-o dispută cu administratorii stadionului din cauza chiriei și a banilor obținuți în zilele de meci. Datoriile acumulate și procesele care au urmat au dus la intrarea clubului în administrare judiciară, în 2013. Echipa a fost penalizată cu zece puncte în campionat. În vara aceluiași an, Coventry a părăsit stadionul și s-a mutat pe Sixfields, arena lui Northampton Town, aflată la aproximativ 55 de kilometri distanță. Decizia a provocat proteste în rândul suporterilor, care nu acceptau ca echipa lor să joace meciurile de acasă într-un alt oraș. Coventry s-a întors la Ricoh Arena în septembrie 2014, după semnarea unui nou acord. Între timp, stadionul a fost cumpărat de clubul profesionist de rugby Wasps. Cele două echipe au folosit aceeași arenă timp de câțiva ani, dar relația dintre Coventry City și noii proprietari a fost din nou marcată de conflicte. În 2019, după o altă dispută legată de folosirea stadionului, Coventry a fost obligată să plece pentru a doua oară. De această dată, echipa s-a mutat pe St Andrew's, stadionul lui Birmingham City, unde a jucat timp de două sezoane.

Coventry a revenit pe CBS Arena în 2021, după semnarea unui nou contract cu Wasps. În 2022, clubul de rugby Wasps a intrat în insolvență, iar arena a fost cumpărată de Frasers Group, compania omului de afaceri Mike Ashley. Schimbarea proprietarului a obligat-o pe Coventry să negocieze din nou condițiile în care putea continua să joace pe stadion. Pe 23 august 2025, Coventry City a anunțat că a finalizat cumpărarea CBS Arena de la Frasers Group. Tranzacția a avut loc la aproape 20 de ani de la primul meci oficial al echipei pe noul stadion. Pentru prima dată de la inaugurare, Coventry devenea proprietara arenei pe care își disputa partidele de acasă. Suma plătită nu a fost făcută publică.

Câte locuri are CBS Arena și cum sunt organizate tribunele Coventry Building Society Arena are o capacitate de 32.609 locuri, potrivit datelor oficiale publicate de Premier League pentru sezonul 2026-2027. Stadionul se află în nordul orașului Coventry, pe Judds Lane, aproape de autostrada M6 și de stația de tren Coventry Arena. Arena are patru tribune: North Stand, West Stand, East Stand și South Stand. West Stand este tribuna principală și singura construită pe două niveluri. Aici se află locurile pentru oficiali, spațiile presei, lojele și zonele VIP. Unele camere ale hotelului din complex au vedere directă spre teren. East Stand include sectorul cunoscut drept Singers' Corner, unde se adună o parte dintre cei mai vocali suporteri ai lui Coventry. În această zonă există și locuri safe standing, prevăzute cu bariere de protecție pentru spectatorii care preferă să urmărească meciurile în picioare. North Stand este folosită în principal de suporterii gazdelor, inclusiv de familii. Tribuna a fost închisă temporar în perioada în care numărul spectatorilor scăzuse, dar a fost redeschisă în 2021, când Coventry s-a întors pe stadion. South Stand este rezervată de obicei suporterilor echipelor vizitatoare, care primesc aproximativ 3.000 de bilete. La anumite meciuri din cupele interne, numărul locurilor pentru oaspeți poate crește. Toate cele patru tribune sunt acoperite, iar spectatorii pot vedea terenul fără să fie incomodați de stâlpi de susținere. Pentru meciurile de fotbal, capacitatea este de 32.609 spectatori. La concerte, numărul poate ajunge la aproximativ 40.000 de persoane, deoarece publicul poate ocupa și suprafața de joc.

CBS Arena

Recordul de spectatori pe CBS Arena. Peste 31.600 de fani la meciul cu Sheffield Wednesday Pe 11 aprilie 2026, Coventry City a stabilit un nou record de asistență pentru meciurile disputate pe CBS Arena. La partida cu Sheffield Wednesday, din Championship, au asistat 31.647 de spectatori. Pe 3 mai 2025, Coventry City a stabilit un record de asistență pentru meciurile disputate de echipă pe CBS Arena. Recordul general pentru un eveniment sportiv pe stadion este însă mai mare. Pe 19 februarie 2023, 32.128 de spectatori au asistat la partida de fotbal feminin dintre Anglia și Italia, din cadrul Arnold Clark Cup. În perioada în care CBS Arena a fost folosită și de Wasps, stadionul a atras un număr mare de spectatori și la meciurile de rugby. În mai 2015, partida Wasps – Leicester Tigers a fost urmărită de 32.019 spectatori, un record la acea vreme pentru un meci din Premiership Rugby disputat pe terenul unei echipe.

Concertele de pe CBS Arena. De la Oasis și Coldplay la Rolling Stones și Harry Styles De la inaugurarea din 2005, CBS Arena a găzduit concerte ale unor artiști cunoscuți la nivel internațional. Primul concert a fost susținut de Bryan Adams, pe 23 septembrie 2005, în sala de evenimente din interiorul complexului. În iunie 2009, Take That a avut trei concerte consecutive pe stadion, în cadrul turneului The Circus Live. O lună mai târziu, pe 7 iulie, Oasis a cântat în fața a aproape 40.000 de spectatori. Coldplay a ajuns la Coventry în mai 2012, în cadrul turneului Mylo Xyloto, iar Bruce Springsteen a concertat aici în 2013 și 2016. În iunie 2018, stadionul i-a găzduit pe The Rolling Stones, iar Spice Girls au susținut două concerte în 2019. Pe scena CBS Arena au mai urcat Rihanna, The Killers, Rammstein, Harry Styles, Arctic Monkeys și Ed Sheeran. În iunie 2026, Take That a revenit la Coventry pentru alte trei spectacole, reluând conceptul turneului The Circus Live. Complexul are și o sală interioară pentru concerte și expoziții, unde pot fi organizate evenimente fără să fie folosit stadionul de fotbal.

CBS Arena are și hotel, cazinou și centru de conferințe Coventry Building Society Arena nu este doar un stadion de fotbal. Complexul cuprinde și un centru de conferințe, săli pentru expoziții, restaurante, baruri, un hotel și un cazinou. Hotelul DoubleTree by Hilton are 121 de camere, iar unele dintre acestea oferă vedere directă spre terenul de joc. Spațiile pentru conferințe și expoziții însumează aproximativ 20.000 de metri pătrați. Sala interioară principală are o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Aici sunt organizate pe tot parcursul anului târguri, conferințe, evenimente de afaceri și spectacole. Potrivit datelor publicate în 2025, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la inaugurare, aproximativ 22 de milioane de persoane vizitaseră complexul de la deschidere. Construirea arenei a fost urmată și de dezvoltarea zonei din nordul orașului Coventry, unde au apărut noi spații comerciale și alte facilități.

Meciurile lui Coventry City din Premier League, exclusiv pe VOYO Coventry City își dispută meciurile de acasă pe Coventry Building Society Arena, stadionul inaugurat în 2005 și cumpărat de club în august 2025. Sezonul 2026-2027 este primul în care arena găzduiește meciuri din Premier League, după revenirea echipei în prima divizie a fotbalului englez. Toate meciurile lui Coventry City din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de partide ale sezonului din campionatul Angliei, inclusiv meciurile disputate de Coventry pe CBS Arena și în deplasare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover