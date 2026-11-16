În emisiune va fi dezbătut succesul României din meciul cu Polonia, scor 2-1, primul într-un meci oficial cu Gică Hagi selecționer. ”Tricolorii” au obținut primele trei puncte în grupă, dar nu scapă de ultimul loc.

Florin Gardoș: ”Să fim realiști, nu este ușor de lucrat cu Gigi Becali! Va fi greu de umplut postul lui MM Stoica!”

Florin Gardoș a fost întrebat despre importanța pe care Mihai Stoica o avea în vestiarul celor de la FCSB. Fostul jucător al roș-albaștrilor susține că fostul conducător al clubului patronat de Gigi Becali era un om de bază, un liant între finanțator și prima echipă.

Mai mult, Gardoș crede că FCSB va avea mari probleme fără Mihai Stoica, pentru că acesta din urmă știa foarte bine cum să gestioneze relația cu Gigi Becali și cum să îl facă pe finanțator să îl lase pe antrenor să își facă treaba. Gardoș este de părere că cel care va veni în locul lui Mihai Stoica va avea o sarcină foarte complicată.

”Importanța lui Mihai Stoica era foarte mare, eu am venit în 2010, când nu era cineva pe acea funcție. El a venit ulterior, a vrut să plece destul de devreme. Începusem să înțeleg ce înseamnă rolul lui. Până la urmă a rămas și au urmat perioade bune. Ce nu am înțeles eu e cum funcționa atunci selecția.

Știu că de-a lungul timpului domnul Becali se uita la un jucător și, dacă îl plăcea, îl lua. E o poziție foarte dificilă pe care puțini oameni pot să o facă. Să fim realiști, nu e ușor de lucrat cu domnul Becali. Fiind atâția ani în preajma lui, a reușit să înțeleagă cum funcționează cel mai bine relația și să reușească să îi dea spațiu antrenorului, să îl convingi că e jucătorul care trebuie să joace, că e antrenorul căruia trebuie să i se dea încredere. E un post foarte dificil, va fi greu de umplut”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

Întrebat dacă este de părere că Laurențiu Reghecampf a fost cel care a încercat să ”forțeze” plecarea lui Mihai Stoica prin intervenții la patronul roș-albaștrilor, Gardoș a subliniat că, pe vremea când evolua pentru FCSB, cei doi aveau o relație foarte bună, ceea ce îl face să nu creadă în ipoteza care s-a rostogolit în ultimele zile.

”Nu pot să spun 'Nu', pentru că nu știu. E în contradicție cu ce am trăit eu acolo. Doi ani au fost amândoi împreună, iar relația era excelentă, aveau. Știu că aveau mare încredere unul în celălalt, iar patronul avea încredere în amândoi. Nu știu dacă a fost ceva la al doilea mandat”, a adăugat Gardoș.