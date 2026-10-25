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Arena din sudul Angliei a fost construită după o perioadă de 14 ani în care clubul nu a avut un stadion propriu, în urma vânzării și demolării fostului Goldstone Ground. Amex are în sezonul 2026-2027 o capacitate de aproximativ 32.500 de locuri și a găzduit, de-a lungul timpului, meciuri din Premier League, Europa League, Campionatul European de Fotbal Feminin și Cupa Mondială de Rugby.

Istoria lui Brighton & Hove Albion, clubul înființat în 1901 Brighton & Hove Albion Football Club a fost înființat în 1901, în orașul Brighton, situat pe coasta sudică a Angliei. Echipa a jucat inițial în Southern League, competiție la care participau în principal cluburi din sudul țării. În 1910, Brighton a câștigat Southern League, iar apoi a învins-o pe Aston Villa, campioana Football League, în FA Charity Shield, competiția care astăzi poartă numele de Community Shield. Clubul a intrat în Football League în 1920, însă a trebuit să aștepte până în 1979 pentru prima promovare în prima divizie a campionatului englez. Patru ani mai târziu, Brighton a ajuns în finala Cupei Angliei, unde a întâlnit Manchester United. Prima partidă s-a încheiat 2-2, dar formația din Manchester a câștigat rejucarea cu 4-0. În același sezon, Brighton a retrogradat. Au urmat ani dificili, în care echipa a coborât până în ultima divizie a Football League. În sezonul 1996-1997, Brighton a fost foarte aproape să piardă inclusiv locul în sistemul profesionist al fotbalului englez. Echipa a evitat retrogradarea în ultima etapă, după un egal, 1-1, cu Hereford United. După mai multe promovări și retrogradări, echipa s-a întors în prima ligă în 2017, la 34 de ani de la ultima participare.

Goldstone Ground, stadionul pe care Brighton a jucat aproape 100 de ani Înainte să se mute pe Amex Stadium, Brighton a jucat timp de 95 de ani pe Goldstone Ground, o arenă aflată în Hove, pe Old Shoreham Road. Clubul s-a instalat aici în 1902, iar stadionul a fost extins și modificat de mai multe ori în deceniile următoare, odată cu creșterea numărului de spectatori. Goldstone Ground avea tribune tradiționale, cu sectoare în care publicul urmărea meciurile în picioare. Pe 27 decembrie 1958, stadionul a înregistrat recordul de asistență: 36.747 de spectatori au urmărit victoria lui Brighton cu 3-0 în fața lui Fulham. În anii 1970, arena a trecut prin alte lucrări de modernizare, pe măsură ce echipa se apropia de prima divizie. Au fost amenajate mai multe locuri pe scaune și au fost îmbunătățite facilitățile pentru spectatori. La mijlocul anilor 1990, problemele financiare au determinat conducerea clubului să vândă terenul pe care se afla stadionul. Decizia a provocat proteste puternice în rândul suporterilor, mai ales că Brighton urma să părăsească arena pe care jucase aproape un secol, fără să aibă un alt stadion pregătit. Ultimul meci pe Goldstone Ground s-a disputat pe 26 aprilie 1997, când Brighton a învins Doncaster Rovers cu 1-0, prin golul marcat de Stuart Storer. Victoria a scos echipa de pe ultimul loc în clasament și i-a oferit șansa să evite retrogradarea. O săptămână mai târziu, egalul cu Hereford United a fost suficient pentru rămânerea în Football League. După plecarea echipei, stadionul a fost demolat, iar în locul său a fost construită o zonă comercială.

Brighton a jucat 14 ani pe alte stadioane, înainte de inaugurarea Amex Pierderea stadionului Goldstone Ground a obligat-o pe Brighton să își dispute meciurile de acasă în afara orașului. În 1997, echipa s-a mutat pe Priestfield Stadium, stadionul lui Gillingham FC, din comitatul Kent, aflat la peste 100 de kilometri de Brighton pe șosea. Timp de două sezoane, suporterii au fost nevoiți să parcurgă această distanță inclusiv pentru partidele în care echipa lor era gazdă. În 1999, Brighton a revenit în oraș, dar a continuat să joace pe un stadion închiriat. Noua arenă a fost Withdean Stadium, un stadion de atletism adaptat pentru meciurile din Football League. Pista de atletism separa terenul de tribune, iar multe dintre sectoarele pentru spectatori erau temporare și nu aveau acoperiș. Condițiile erau mult diferite de cele de pe Goldstone Ground, iar numărul locurilor era considerabil mai mic. În funcție de amenajări, Withdean putea primi aproximativ 7.000-9.000 de spectatori. Brighton a reușit totuși să promoveze de mai multe ori în perioada petrecută aici. În sezonul 2010-2011, echipa a câștigat League One și a obținut promovarea în Championship. În vara anului 2011, după 14 ani de la plecarea de pe Goldstone Ground, Brighton s-a mutat în sfârșit pe un stadion construit pentru echipă.

Cum a fost construit Amex Stadium. De ce proiectul a fost amânat mai bine de zece ani Primele planuri pentru construirea unui stadion în Falmer au fost prezentate la sfârșitul anilor 1990. Terenul ales se afla la marginea orașului Brighton, aproape de Universitatea din Sussex și de regiunea South Downs, cunoscută pentru dealurile și zonele sale naturale protejate. În 2002, proiectul a primit aprobarea autorităților locale, dar lucrările nu au putut începe imediat. După mai multe contestații, abia în iulie 2007 proiectul a primit aprobarea definitivă. Construcția a început în decembrie 2008 și a fost finalizată în mai 2011. Stadionul a fost proiectat de firma britanică de arhitectură KSS, care a ținut cont de relieful din Falmer și de restricțiile legate de amplasament. O parte a construcției se află sub nivelul terenului din jur. În timpul lucrărilor au fost excavați aproximativ 138.000 de metri cubi de cretă, mare parte din material fiind reutilizată în apropierea stadionului. Acoperișul are o formă curbată, iar tribunele au fost proiectate astfel încât stadionul să se potrivească reliefului colinar din zonă. La deschiderea din 2011, Amex avea aproximativ 22.500 de locuri, dar proiectanții prevăzuseră încă de atunci posibilitatea unei extinderi.

Primul meci pe Amex Stadium. Brighton a întâlnit aceeași echipă ca la despărțirea de Goldstone Ground Amex Stadium a fost inaugurat oficial pe 30 iulie 2011, cu un amical împotriva lui Tottenham Hotspur. Londonezii au câștigat partida cu 3-2. Primul meci de campionat s-a jucat pe 6 august 2011, când Brighton a primit vizita lui Doncaster Rovers, în Championship.

Câte locuri are Amex Stadium și cum sunt organizate tribunele Amex Stadium are patru tribune: North Stand, South Stand, East Stand și West Stand. West Stand este tribuna principală și cea mai mare a stadionului. Aici se află spațiile destinate presei, restaurantele, zonele VIP și sălile folosite pentru diferite evenimente. East Stand cuprinde și sectoare pentru familii. Tribuna a fost extinsă după inaugurarea stadionului, prin construirea unui nivel superior. North Stand este zona preferată de galerie, în timp ce South Stand a fost rezervată în principal fanilor formațiilor vizitatoare. Terenul are 105 metri lungime și 68 de metri lățime, potrivit datelor publicate de Premier League despre stadionul lui Brighton. La inaugurare, în 2011, stadionul avea aproximativ 22.500 de locuri. În sezonul 2012-2013, capacitatea a crescut după construirea nivelului superior al East Stand și amenajarea unor noi sectoare în colțurile arenei. La finalul acestor lucrări, Amex putea primi aproximativ 30.750 de spectatori. Alte modificări realizate în anii următori au dus capacitatea la 31.876 de locuri. În 2026, Brighton a adăugat aproximativ 650 de locuri în North Stand, iar capacitatea anunțată pentru sezonul 2026-2027 a ajuns la 32.500 de locuri, potrivit planurilor de modernizare publicate de club. Pe 19 septembrie 2026, Amex a stabilit un nou record de asistență. La victoria lui Brighton cu 3-0 împotriva lui Arsenal, în Premier League, au asistat 31.944 de spectatori. Meciul a coincis cu aniversarea a 125 de ani de la înființarea clubului, conform informațiilor publicate de Brighton & Hove Albion.

De ce se numește Amex Stadium Stadionul din Falmer poartă numele companiei American Express, în urma unui contract de sponsorizare semnat înainte de inaugurarea arenei. Compania americană de servicii financiare avea deja o prezență importantă în Brighton, unde se află unul dintre centrele sale europene. Acordul privind drepturile de denumire a fost anunțat în iunie 2010. La inaugurare, stadionul se numea American Express Community Stadium, însă suporterii și jurnaliștii au început să folosească rapid denumirea mai scurtă, Amex Stadium. Începând cu 1 august 2023, numele oficial a devenit American Express Stadium.

Primul meci de Premier League și debutul european pe Amex Stadium Brighton a promovat în Premier League în 2017, la șase ani după mutarea pe Amex Stadium. Primul meci din Premier League disputat pe noua arenă a avut loc pe 12 august 2017, împotriva lui Manchester City. Echipa lui Pep Guardiola a câștigat cu 2-0, dar Brighton a reușit să încheie sezonul deasupra locurilor retrogradabile. În sezonul 2022-2023, Brighton a terminat campionatul pe locul șase, cea mai bună clasare a clubului în Premier League. Performanța i-a adus calificarea în UEFA Europa League, prima competiție europeană din istoria echipei. Debutul european pe Amex a avut loc pe 21 septembrie 2023, într-un meci cu AEK Atena. Formația greacă s-a impus cu 3-2. În același sezon, pe Amex au mai evoluat Ajax Amsterdam, Olympique Marseille și AS Roma.

Amex Stadium

Amex Stadium a găzduit una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale de Rugby Amex Stadium a fost proiectat pentru a putea găzdui și alte competiții sportive, nu doar meciurile de fotbal ale lui Brighton. În septembrie 2015, arena a fost inclusă în programul Cupei Mondiale de Rugby, organizată în Anglia. Pe 19 septembrie, Japonia a întâlnit Africa de Sud, o națională care câștigase de două ori trofeul mondial. Japonezii au reușit una dintre cele mai surprinzătoare victorii din istoria competiției, impunându-se cu 34-32, după un meci decis în ultimele momente. Partida a rămas cunoscută drept „Miracolul de la Brighton” și a inspirat filmul The Brighton Miracle, lansat în 2019. Celălalt meci de la Cupa Mondială de Rugby din 2015 disputat pe Amex a fost Samoa – Statele Unite, câștigat de samoani cu 25-16. În septembrie 2025, arena a fost folosită și pentru două meciuri de la Cupa Mondială de Rugby Feminin: Anglia – Australia, scor 47-7, și Noua Zeelandă – Irlanda, scor 40-0.

Unde pot fi urmărite meciurile lui Brighton din Premier League Brighton & Hove Albion își dispută meciurile de acasă pe American Express Stadium, inaugurat în 2011, după 14 ani în care clubul nu a avut un stadion propriu. Toate meciurile lui Brighton din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de partide din campionatul Angliei, inclusiv meciurile disputate de Brighton pe Amex Stadium și în deplasare.

surse foto: Getty Images și brightonandhovealbion.com

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