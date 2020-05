Se naste o noua forta in fotbalul romanesc? Patronii magazinelor Dedeman sunt hotarati sa investeasca intr-o echipa de traditie! Ce bijuterie de 25 de milioane de euro vor sa ridice

Patronii magazinelor Dedeman ar putea investi intr-o echipa de fotbal.

Patronii magazinelor Dedeman, fratii Dragos si Andrei Paval, sunt tentati sa investeasca in fotbalul din Romania, in orasul lor natal, Bacau. Anuntul a fost facut de fostul jucator al celor de la FCSB, Florin Lovin, care spune ca acestia si-ar dori sa ridice un nou stadion, pe care sa il doneze Primariei si ar putea investi si in echipa locala, care se afla in prezent in Liga a 4-a.

"Sunt ezitari, sunt discutii cu fratii Paval, dar cred ca pana la urma se va face ceva", a declarat Florin Lovin, la PRO X.

Intentia fratilor Paval de a investi in fotbal nu este o noutate. Cei doi au inceput discutiile pentru investirea in echipa de fotbal acum doi ani. Acestia au discutat cu autoritatile locale despre ridicarea unui stadion cu o capacitate de 25.000 de locuri, in care ar urma sa investeasca 25 de milioane de euro.

