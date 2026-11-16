VIDEO Lovitură pentru Octavian Popescu! Așteptat înapoi la FCSB, tocmai a primit o veste dură

Lovitură pentru Octavian Popescu! Așteptat înapoi la FCSB, tocmai a primit o veste dură Superliga
SPORT.RO
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Octavian Popescu (23 de ani) a plecat de la FCSB în urmă cu două luni și a semnat cu Levadiakos, echipă la care e antrenat de Elias Charalamobus.

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Octavian PopescuFCSBGigi BecaliLevadiakos
Din articol

Imediat după apariția în spațiul publicul a informațiilor referitoare la scandalul cu gaz ilariant, Octavian Popescu și-a făcut bagajul și a plecat la Levadiakos. FCSB doar l-a împrumutat, sperând că extrema își va regăsi cea mai bună formă în Grecia, iar din vară va redeveni om important în campionatul României.

Octavian Popescu pare subiect închis la FCSB. Gigi Becali: "Eu nu cred că își mai revine"

Folosit constant de Elias Charalambous, Octavian Popescu nu a avut nicio realizare ofensivă la Levadiakos în cele 6 partide de până acum, iar șansele sale să redevină om de bază la FCSB, din sezonul viitor, par minime.

Într-un interviu acordat luni, Gigi Becali s-a arătat resemnat în privința lui Octavian Popescu, aducând în discuție problemele extrasportive din ultima perioadă. patronul de la FCSB nu crede că fotbalistul cu 7 meciuri la naționala României mai poate fi un jucător important la echipa sa.

"N-am mai ținut legătura cu Octavian Popescu. Să dea Dumnezeu să își revină, dar eu nu cred pentru că e chestiune de caracter, de mentalitate, de bărbăție. El, care era era pe val, și a făcut tâmpeniile alea, înseamnă că n-are caracter puternic. Un om care are caracterul slab poate cădea oricând în aceeași patimă. Trebuie să ai caracter puternic", a spus Gigi Becali.

Ulterior, Becali a explicat cum crede, totuși, că Octavian Popescu poate scăpa de probleme: "Dacă se apropie de biserică, da! De la asta, numai biserica te poate apăra. Eu l-am botezat. Am și zis: 'Dacă l-am botezat, poate îl salvează Domnul'. Ce copil, mai e copil? E bărbat, are 23-24 de ani! Uite, eu l-am trimis pe Coman să se spovedească, să se împărtășească și l-a curățat duhovnicul. Și el tot la părintele ăsta se spovedește, dar uite că l-a tot sunat, a tot amânat..."

  • 24 de ani va împlini Octavian Popescu pe 27 decembrie
  • 600.000 de euro este cota de piață actuală a lui Octavian Popescu, potrivit Transfermarkt. În 2022, același portal îl evalua la 4 milioane de euro
  • Octavian popescu levadiakos
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VIDEO Declarațiile lui Gigi Becali

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