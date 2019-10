"Rogerio Ceni de Romania" joaca la o echipa de Liga 4 din Brasov! Portarul-golgheter inscrie din lovituri libere

El a debutat pentru FC Brasov la 16 si a fost elogiat de Mircea Lucescu.

Bogdan Cauca (23 ani) este unul dintre goalkeeperii din Romania cu cel mai bun joc de picior. El evolueaza la Coltea Brasov (Liga 4) si a marcat mai multe goluri in acest sezon din lovituri libere, devenind spaima adversarilor, atat pentru ca suteaza foarte bine, cat si pentru ca e un specialist al apararii penalty-urilor.

Cauca a fost promovat la echipa de seniori a lui FC Brasov la doar 16 ani, jocul sau foarte bun de picior fiind laudat chiar si de Mircea Lucescu, dupa un amical disputat in Antalya. Ulterior, dupa retrogradarea “stegarilor” in Liga 2 si desfiintarea clubului, portarul a mai trecut pe la Astra Giurgiu, UTA Arad si AFC Harman.

„Imi amintesc intalnirea cu Mircea Lucescu. Stiu ca la finalul acelui joc m-a chemat si am discutat cu dansul pret de cateva minute. ’Lovesti mai bine mingea decat o fac portarii mei de la Sahtior! Am inteles ca ai doar 16 ani, astfel ca ai tot viitorul in fata. Sa muncesti in continuare si poate in viitor vom lucra impreuna’. Poate ca nu am facut cele mai bune alegeri in cariera. Este si o ambitie a mea sa demonstrez ca nu sunt un fotbalist terminat. Mai am de dat jos cam 4-5 kilograme si sunt convins ca voi reusi. Pe partea cu loviturile libere pot spune ca m-am inspirat de Rogerio Ceni. In ultimul timp am exersat foarte mult dupa antrenamente”, a declarat portarul brasovean pentru Monitorul Expres.

Cei mai cunoscuţi portari marcatori la nivel mondial au fost brazilianul Rogerio Ceni (114 goluri marcate), paraguayanul Jose Luis Chilavert (62 de goluri), bulgarul Dimitar Ivankov (42 de goluri), columbianul Rene Higuita (41 de goluri) si mexicanul Jorge Campos (40 de goluri).