Karius COSMARIUS! NU DIN NOU! Gafa incredibila a portarului care a distrus-o pe Liverpool in finala Champions League. Video

A comis-o grav in meciul cu Slovan Bratislava, pierdut de Besiktas cu 4-2. Karius a gresit la golul de 1-0, parcat de Sporar. Germanul a iesit din poarta si a vrut sa loveasca mingea cu capul, dar balonul l-a sarit si a ajuns la adversar, care n-a mai avut decat sa in conduca spre poarta goala.

A fost dezastrul pentru Besiktas pana la final. Jucatorii platiti cu milioane de euro n-au putut decat sa reduca proportiile unui esec urias pe terenul lui Slovan.



LORIS KARIUS HAS DONE IT AGAIN.

WHAT A LEGEND! ????????????pic.twitter.com/1JhUE74bva