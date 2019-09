Apare BALONUL DE AUR pentru portari! Trofeul Iasin pentru cel mai bun goalkeeper din lume! Cand va fi acordat

Balonul de Aur va fi acordat la Paris, pe 2 decembrie, intr-o ceremonie care va avea loc la Theatre du Chatelet.

Pentru prima oara in istorie, va exista si un premiu acordat portarilor. Trofeul Iasin il va recompensa pe cel mai bun goalkeeper al sezonului. Pe langa Balonul de Aur decernat atat pentru fotbalul masculin, cat si pentru cel feminin, France Football va premia si cel mai bun tanar jucator din lume (U21). Anul trecut, Mbappe s-a impus in prima editie a Trofeului Kopa.



Lista completa de nominalizari va fi publicata in acelasi timp de site-urile L'Equipe si France Football pe 21 octombrie.

"Trofeul Iasin il va recompensa pe cel mai bun portar din lume, ales de acelasi juriu care desemneaza si castigatorul Balonului de Aur", a anuntat Pascal Ferre, directorul France Football.

Balonul de Aur a fost castigat in 2018 de Luka Modric. Croatul a intrerupt 10 ani de dominatie pentru Ronaldo si Messi, care si-au impartit distinctiile in mod egal.