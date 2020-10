Redevine Ghencea "Templul fotbalului romanesc"? Oficialii Stelei vor sa organizeze meciurile nationalelor Romaniei din 2020

Stadionul Steaua ar putea fi inaugurat in aceasta toamna, cu 5 luni mai devreme decat se anticipa.

Arena din Ghencea este finalizata si este asteptata predarea sa de catre CNI catre MApN, in perioada urmatoare. Scaunele au fost montate, rolele de gazon au fost intinse, s-au facut probe la instalatiile de iluminat si sonorizare si ultimele finisaje la loje si vestiare au fost finalizate, in lucru mai fiind lucrari minore de interior si amenajarea zonei exterioare. In perioada urmatoare, oficialii CSA Steaua vor sa primeasca avizul de functionare din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, clasificarea din partea UEFA si licentierea din partea FRF, pentru ca stadionul sa poate fi inaugurat pana la finalul anului 2020 sau inceputul celui viitor.

Desi publicatia Observatorul Militar, care apartine de MApN, a transmis ca primele meciuri de pe noul stadion s-ar putea juca abia in aprilie 2021, cand se vor implini 47 de ani de la inaugurarea vechii arene, chiar impotriva lui OFK Belgrad (Liga 3, Serbia), adversarul de acum aproape cinci decenii, se pare ca se vrea deschiderea sa mai devreme. Daca avizele necesare vor fi obtinute la timp, exista sanse foarte mari ca sa se faca o oferta pentru ca meciul echipei nationale U21 contra Danemarcei, derby-ul Grupei 8 si meciul decisiv pentru "tricolori" de calificare la Euro 2021, sa se joace aici. Acesta este programat pentru 17 noiembrie si ar urma sa fie jucat, conform programului initial, pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti, dar s-a facut o intampinare catre FRF ca sa se vada daca poate fie mutat in Ghencea. In ultima luna, FRF si Steaua au reinnodat relatiile, dupa ce nationala U21 s-a antrenat pe terenul 5 din baza sportiva a MApN, inaintea meciului cu Malta.

Alte partide luate in calcul pentru inaugurare sunt Romania - Belarus (11 noiembrie / amical) si Romania - Norvegia (15 noiembrie), daca suprafata de joc de pe Arena Nationala se va strica in urma meciurilor jucate de Dinamo si FCSB in competitiile interne. Alte evenimente propuse pentru inaugurare sunt un meci demonstrativ intre Generatia de Aur si Steaua 86, un amical de gala Steaua 86 - Barcelona 86, un meci de campionat al Stelei sau un amical impotriva unei echipe straine de calibru, o partida amicala a reprezentativei de seniori in martie 2021, un meci de rubgy al Stelei sau al nationalei Romaniei, un meci caritabil de lux pentru "Fundatia Mihai Nesu" sau Gala Sportivii Anului 2020 ai Stelei, in care sa fie premiati campionii din acest an competitional, urmata de o vizita a locatiei.

Constructia noului Stadion Steaua a inceput in februarie 2019, investitia se ridica la aproape 100 de milioane de euro si va dispune de 31.254 locuri. Arena va fi omologata de catre UEFA in Categoria 4, astfel ca va putea gazdui partide din fazele finale ale Champions League si Europa League, dar si din preliminarii si fazele principale ale turneelor finale la nivel de echipe nationale. Se stie deja ca aici va juca echipa de fotbal CSA Steaua, care deocamdata este lider in seria sa din Liga 3, dar si ca arena va fi folosita pentru antrenamentele echipelor participante la Euro 2020, fiind trecut ca rezerva si pentru Campionatul European U19, pe care Romania il va organiza anul viitor.