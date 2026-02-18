Două recorduri impresionante pentru Newcastle în Liga Campionilor după ce a zdrobit-o pe Qarabag

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Newcastle a oferit o adevărată demonstrație de forță în prima repriză cu Qarabag, din manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. „Coțofenele” conduc la pauză cu 5-0!

NewcastleLiga CampionilorChampions LeagueQarabag
O singură echipă a existat pe teren în Qarabag - Newcastle 0-5. Formația din Premier League a egalat două recorduri din Liga Campionilor, pe lângă faptul că și-a asigurat în proporție de 99% prezența în optimile competiției. 

Două recorduri egalate în Liga Campionilor pentru Newcastle

Newcastle a devenit a doua echipă din istoria UCL care, într-o fază eliminatorie, conduce la pauză la o diferență de minimum cinci goluri. 

„Newcastle este doar a doua echipă care conduce vreodată un meci dintr-o fază eliminatorie a Ligii Campionilor UEFA cu minimum cinci goluri la pauză, după Bayern München în meciul din sferturile de finală împotriva echipei FC Porto din aprilie 2015 (tot cu 5-0)”, au transmis statisticienii de la Opta Joe pe X.

Anthony Gordon a marcat patru din cinci goluri

De asemenea, Anthony Gordon (24 de ani) a devenit al doilea fotbalist cu patru goluri marcate în prima repriză, după Luiz Adriano de la Șahtior.   

„Anthony Gordon este doar al doilea jucător din istoria Ligii Campionilor UEFA care marchează patru goluri în prima repriză a unui meci, după Luiz Adriano pentru Șahtior Donețk împotriva lui BATE Borisov în octombrie 2014”, a mai evidențiat sursa citată. 

LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută ultimele meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League (prima manșă): Qarabag - Newcastle, Club Brugge - Atletico Madrid și Olympiacos - Bayer Leverkusen.

Partida Bodo-Glimt - Inter Milano, cu românul Cristi Chivu la Cercul Arctic în UCL, poate fi urmărită AICI.

