Două recorduri impresionante pentru Newcastle în Liga Campionilor după ce a zdrobit-o pe Qarabag

O singură echipă a existat pe teren în Qarabag - Newcastle 0-5. Formația din Premier League a egalat două recorduri din Liga Campionilor, pe lângă faptul că și-a asigurat în proporție de 99% prezența în optimile competiției.

Două recorduri egalate în Liga Campionilor pentru Newcastle

Newcastle a devenit a doua echipă din istoria UCL care, într-o fază eliminatorie, conduce la pauză la o diferență de minimum cinci goluri.

„Newcastle este doar a doua echipă care conduce vreodată un meci dintr-o fază eliminatorie a Ligii Campionilor UEFA cu minimum cinci goluri la pauză, după Bayern München în meciul din sferturile de finală împotriva echipei FC Porto din aprilie 2015 (tot cu 5-0)”, au transmis statisticienii de la Opta Joe pe X.