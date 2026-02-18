Două recorduri impresionante pentru Newcastle în Liga Campionilor după ce a zdrobit-o pe Qarabag

O singură echipă a existat pe teren în Qarabag - Newcastle 0-5. Formația din Premier League a egalat două recorduri din Liga Campionilor, pe lângă faptul că și-a asigurat în proporție de 99% prezența în optimile competiției.
Două recorduri egalate în Liga Campionilor pentru Newcastle
Newcastle a devenit a doua echipă din istoria UCL care, într-o fază eliminatorie, conduce la pauză la o diferență de minimum cinci goluri.
„Newcastle este doar a doua echipă care conduce vreodată un meci dintr-o fază eliminatorie a Ligii Campionilor UEFA cu minimum cinci goluri la pauză, după Bayern München în meciul din sferturile de finală împotriva echipei FC Porto din aprilie 2015 (tot cu 5-0)”, au transmis statisticienii de la Opta Joe pe X.
Anthony Gordon a marcat patru din cinci goluri
De asemenea, Anthony Gordon (24 de ani) a devenit al doilea fotbalist cu patru goluri marcate în prima repriză, după Luiz Adriano de la Șahtior.
„Anthony Gordon este doar al doilea jucător din istoria Ligii Campionilor UEFA care marchează patru goluri în prima repriză a unui meci, după Luiz Adriano pentru Șahtior Donețk împotriva lui BATE Borisov în octombrie 2014”, a mai evidențiat sursa citată.
