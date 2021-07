Stadionul "Arcul de Triumf" a fost in sfarsit inaugurat! Cat au costat biletele si cati oameni au fost prezenti

Nationala de rugby a disputat un amical in compania Argentinei.

Dupa ce a fost amanata inaugurarea arenei din cauza faptului ca acesta a facut parte din stadioanele inchiriate de UEFA pentru organizarea meciurilor din cadrul Campionatului European de fotbal, "Arcul de Triumf" a avut parte in sfarsit de momentul mult asteptat, mai ales de fanii rugby-ului, Romania jucand un amical in compania Argentinei.

Cu preturi la bilete intre 50 si 380 de lei, peste 4.000 de fani ai balonului oval s-au prezentat in aceasta seara pe "Arcul de Triumf", la inaugurarea arenei de 28,5 milioane de euro, 'stejarii' jucand aici un nou meci dupa 3 ani de pauza, in care stadionul a fost in lucrari.



Federatia de Rugby a tinut sa onoreze evenimentul pe masura, iar jucatorii si fanii au avut parte de o serie de surprize, care au inclus artificii si imnul "Desteapta-te, romane" cantat de soprama Felicia Filip. Totusi, razboiul intre sefii rugby-ului si echipele de fotbal continua, mai multe echipe dorind sa evolueaza in viitor pe arena care se vrea a fi destinata exclusiv "stejarilor".