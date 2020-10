BREAKING NEWS | "Au fost gazati oamenii in metrou! E un abuz, nu ne-am batut cu dinamovistii!" Acuzatii incredibile dupa incidentele de la Dinamo-Steaua

Purtatorul de cuvant al Peluzei Sud, Alexandru Tofan, a reactionat dupa publicarea imaginilor in care fanii stelisti sunt agresati de catre jandarmi.

Tofan spune ca nu a existat nicio confruntare intre stelisti si dinamovisti si ca jandarmii nu au gasit arme albe asupra suporterilor, asa cum au anuntat in comunicatul trimis presei imediat dupa incidentele din aceasta dupa-amiaza.

"Suporterii Stelei s-au intalnit azi. Erau 100-150 de persoane. Astazi incepeam o campanie umanitara. Am fost prezenti la toate meciurile Stelei, am fost sa intampinam echipa, nu am intentionat sa intram pe stadion. Nici nu am incercat. In acest sezon, am incurajat echipa inaintea fiecarui meci. In zona Stefan cel Mare, fanii au fost intampinati de jandarmi, li s-a spus sa stea intr-un anumit loc, apoi au venit mascatii. Jandarmii au intervenit putin in forta la suprafata, apoi la metrou ati vazut din filmulet ce s-a intamplat. Nu a existat intalnire intre suporterii Stelei si cei ai lui Dinamo! Suporterii nu s-au intalnit! Nu sunt imagini.

Daca era intalnire, cineva tot filma si un filmulet tot aparea. In momentul in care exista acuzatie de ultraj, trebuie s-o sustii cu probe. Nu a fost sanctionat nimeni pentru ultraj. Doar li s-a dat o sanctiune contraventionala de tulburare a linistii publice. Daca erau jandarmi loviti, erau filmari ale jandarmilor sau ale cuiva. Nu exista absolut nicio proba. Toti suporterii care s-au prezentat azi au fost foarte atenti la masurile de preventie impotriva infectarii cu coronavirus, au purtat masti. Nu am vrut niciun incident.

Asteptam imagini, cei de la Jandermerie filmeaza non-stop la intalnirile dintre suporteri. Nu avea nimeni arme albe, daca erau arme albe se facea dosar categoric. Noi n-am mai participat in ultimul timp la conflicte. Noi am sustinut echipa noastra si am vrut sa facem actiuni umanitare, in asta ne-am implicat. In momentul de fata, daca va uitati la suporterii care au fost acolo si la cei gazati la metrou... asta mi se pare un abuz!", a spus Tofan la Digisport.

