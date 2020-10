Dumitrescu, reactie ULUITOARE dupa ce a sustinut ani de zile ca FCSB e Steaua: "Stadionul Ghencea e facut pe terenul MApN, nu e din banii nostri!"

Dupa ce a fost alaturi de Gigi Becali in lupta pentru identitatea Stelei, Dumitrescu s-a apropiat in ultimele luni de CSA Steaua.

Dumitrescu simte ca Steaua este cea care detine sufletul istoric al clubului si ca FCSB e doar afacerea lui Becali, fara sa mai pastreze aproape nimic din spiritul ros-albastru.

Dumitrescu a vizitat recent arena din Ghencea si a fost impresionat. Chiar daca refuza sa se pronunte categoric, Ilie lasa de inteles ca nu e un fan al ideii ca FCSB sa joace in Ghencea dupa finalizarea lucrarilor la stadionul de 100 de milioane de euro construit de CNI pentru Ministerul Apararii.



"Nu raspund la subiectul asta. e prea delicat subiectul. Nu e facut pe banii nostri pentru ca e pe terenul Armatei! Stadionul e facut din bani publici, dar e pe terenul MApN! Si atunci... Un lucru e clar: subiectul cu marca e inchis. Nu se mai pune in discutie. Stadionul e 'amazing', am zis. O sa am abonament acolo. Voi fi in primul 11, ca Lacatus o sa-si faca primul abonament. Am fost acolo si am ramas impresionat", a spus Dumitrescu la Digisport.