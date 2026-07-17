Norvegia, avertisment serios în privința Rusiei: „O greșeală!”

Decizia Federației Internaționale de Handbal de a permite revenirea Rusiei în competiții a provocat nemulțumirea Norvegiei. Oficialii scandinavi critică dur această hotărâre.

Echipele din Rusia au fost suspendate din competițiile internaționale începând cu anul 2022, însă IHF a hotărât recent să le permită din nou participarea. Randi Gustad, președintele Federației Norvegiene de Handbal, a luat atitudine împotriva deciziei forului mondial.

„În opinia mea, este o decizie greșită. Nu o susțin, deși nu a reprezentat o surpriză pentru mine. Poziția federației noastre coincide pe deplin cu poziția guvernului norvegian și a colegilor noștri scandinavi. Din păcate, după decizia CIO, am rămas în minoritate”, a transmis Gustad, potrivit publicației Dagbladet, citată de Sport.ru.