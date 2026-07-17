Norvegia, avertisment serios în privința Rusiei: „O greșeală!”

Norvegia, avertisment serios în privința Rusiei: „O greșeală!” Stiri
SPORT.RO
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Norvegia contestă ultima decizie luată la nivel mondial în privința Rusiei.

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HandbalRandi GustadNorvegiaRusia
Din articol

Decizia Federației Internaționale de Handbal de a permite revenirea Rusiei în competiții a provocat nemulțumirea Norvegiei. Oficialii scandinavi critică dur această hotărâre.

Echipele din Rusia au fost suspendate din competițiile internaționale începând cu anul 2022, însă IHF a hotărât recent să le permită din nou participarea. Randi Gustad, președintele Federației Norvegiene de Handbal, a luat atitudine împotriva deciziei forului mondial.

„În opinia mea, este o decizie greșită. Nu o susțin, deși nu a reprezentat o surpriză pentru mine. Poziția federației noastre coincide pe deplin cu poziția guvernului norvegian și a colegilor noștri scandinavi. Din păcate, după decizia CIO, am rămas în minoritate”, a transmis Gustad, potrivit publicației Dagbladet, citată de Sport.ru.

  • Imago1078153631 randi gustad
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Opoziție fermă din partea campioanei mondiale

Oficialul nordic a subliniat că Norvegia va menține o abordare critică pe acest subiect, aliniindu-se direcției naționale.

„Nu intenționăm să renunțăm la principiile noastre și vom continua să respectăm o strategie unitară, urmată de toate organizațiile sportive norvegiene. Sunt convinsă că în lunile următoare acest subiect va face obiectul mai multor discuții”, a mai spus șefa handbalului norvegian.

Naționala feminină a Norvegiei este actuala campioană mondială, titlu obținut în 2025, și a câștigat de asemenea ultimele trei ediții ale Campionatului European. Următorul turneu final continental se va desfășura în perioada 3-15 decembrie 2026.

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