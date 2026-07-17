Anunțul important făcut de FCSB în ziua meciului cu FC Argeș

Anunțul important făcut de FCSB în ziua meciului cu FC Argeș Superliga
SPORT.RO
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FCSB se duelează cu FC Argeș în prima etapa din noul sezon al Superligii României, vineri, de la ora 21:30. 

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FCSBSuperligaFC Arges
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Clubul a publicat programul de acces pentru suporterii din Ghencea. Casa de bilete de la Stadionul Steaua va funcționa astăzi în intervalul 12:00 - 21:30. De asemenea, fanii își pot asigura prezența achiziționând tichete de pe platforma online a echipei. Pentru a evita aglomerația la porți, spectatorii sunt invitați să se prezinte la arenă cu o oră și jumătate înainte de primul fluier al partidei.

„Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 20:00. Vă așteptăm alături de noi!”, au transmis oficialii roș-albaștrilor.

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Probleme de lot pentru Marius Baciu

Meciul din prima etapă a sezonului 2026-2027 aduce o serie de provocări pentru gazde. După l-a pierdut pe Darius Olaru, plecat în Belgia, FCSB va trebui să gestioneze și două indisponibilități: Mihai Popescu și David Miculescu, ambii aflați în recuperare. Totodată, prezența lui Daniel Bîrligea pe teren din primul minut este incertă, atacantul confruntându-se cu o ușoară accidentare.

În linia mediană este așteptat să debuteze ca titular Eddy Gnahore. Mijlocașul francez a fost legitimat de fosta campioană la scurt timp după despărțirea acestuia de rivala Dinamo, echipă care nu i-a putut satisface pretențiile financiare.

Piteștenii domină istoria recentă a duelurilor directe

FC Argeș sosește în Ghencea din postura de revelație a stagiunii trecute, când le-a suflat bucureștenilor locul de play-off. Formația pregătită de Bogdan Andone s-a impus în ambele partide directe din campionatul precedent, 2-0 în deplasare și 1-0 la Pitești. Mai mult, tehnicianul oaspeților are un palmares pozitiv în fața roș-albaștrilor, cu patru succese și trei înfrângeri.

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