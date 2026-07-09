Deznodământul acestei partide va oferi prima semifinalistă a Mondialului.

Suma incredibilă pariată pe Franța - Maroc

Conform Polymarket Sports, un fan al naționalei lui Didier Deschamps a pariat nu mai puțin de 1,2 milioane de dolari pe victoria Franței în meciul cu Maroc.

În cazul în care Franța va confirma și va ajunge în semifinalele competiției, pariorul va încasa peste două milioane de dolari.

Francezii au început în forță meciul, iar elevii lui Deschamps au irosit două ocazii uriașe de gol, mai întâi prin Kylian Mbappe, iar mai apoi prin Dayot Upamecano.

În primele 30 de minute ale partidei, ”Cocoșul Galic” a avut și un penalty ratat, după o execuție slabă a lui Kylian Mbappe.