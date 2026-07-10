Surpriză în cantonamentul FCSB: fotbalistul uitat anul trecut revine în grațiile conducerii

Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani are un randament foarte bun la antrenamente. Finanțatorul a primit aceste detalii direct de la Mihai Stoica, lăudând atitudinea la ședințele de pregătire.

„Era bucuros că Politic se antrenează cot la cot cu ceilalți. Până acum nu voia, ba că îl doare aia, ba că îl doare aia”, a transmis patronul roș-albaștrilor, la postul Digi Sport.