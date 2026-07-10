Surpriză în cantonamentul FCSB: fotbalistul uitat anul trecut revine în grațiile conducerii

Surpriză în cantonamentul FCSB: fotbalistul uitat anul trecut revine în grațiile conducerii Fotbal intern
SPORT.RO
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Dennis Politic a impresionat în stagiul de pregătire din Olanda și ar putea continua la formația roș-albastră în noul sezon, potrivit ultimelor informații.

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Dennis PoliticMihai StoicaGigi BecaliFCSB
Din articol

Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani are un randament foarte bun la antrenamente. Finanțatorul a primit aceste detalii direct de la Mihai Stoica, lăudând atitudinea la ședințele de pregătire.

„Era bucuros că Politic se antrenează cot la cot cu ceilalți. Până acum nu voia, ba că îl doare aia, ba că îl doare aia”, a transmis patronul roș-albaștrilor, la postul Digi Sport.

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Dennis Politic, după golul marcat în Hermannstadt - FCSB / Foto: Sport Pictures
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Viitorul lui Politic depinde de parcursul european

Staff-ul tehnic și conducerea au hotărât să îl păstreze pe mijlocaș în lot cel puțin până la clarificarea situației din Conference League. O hotărâre finală în privința sa va fi luată abia după ce echipa va afla dacă obține sau nu calificarea pe tabloul principal al competiției, urmând ca minutele și evoluțiile jucătorului să cântărească decisiv.

Transferat în 2025 de la rivala Dinamo, Dennis Politic nu a reușit inițial să se impună la gruparea bucureșteană. După ce a bifat doar 687 de minute în 24 de partide oficiale și a marcat trei goluri, fotbalistul a fost cedat temporar, sub formă de împrumut, la FC Hermannstadt. Acum, primește o nouă ocazie de a demonstra că poate rămâne o soluție pe termen lung.

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