”U” Cluj a remizat în meciul tur cu Dinamo Kiev, scor 0-0, din primul tur al preliminariilor Europa League.

Meciul s-a jucat Lublin în Polonia, iar returul va avea loc pe Cluj Arena.

Scouterii au venit să îl vadă la meciul Dinamo Kiev - ”U” Cluj

Radu Constatea a fost întrebat după primul meci din preliminariile cupelor europene despre fotbaliștii care ar putea să o părăsească pe ”U” Cluj în această vară.

Oficialul „Șepcilor Roșii” a pus accent pe faptul că ”U” Cluj nu este nevoită să vândă jucători, dar a dezvăluit că la meciul cu Dinamo Kiev au fost prezenți în tribunele arenei din Polonia scouteri veniți special să îl vadă pe Andrei Coubiș.

După cum a scris Sport.ro AICI, Andrei Coubiș se află pe lisat de transferuri a lui Qarabag.

„Pe lângă Lukic mai sunt doi, trei jucători pentru care este interes. Noi suntem stabli financiar, nu suntem obligați să vindem. Dacă vine o ofertă bună pentru noi, dar și pentru jucător, stăm la masă. Ideal ar fi să nu mai vindem. Pentru Coubiș este interes. Astăzi au fost și scouteri la meci”, a spus Radu Constantea în emisiunea Digi Sport Special.

Andrei Coubiș este un produs al academiei lui AC Milan și a trecut pe la Sampdoria.

Fundașul român de 22 de ani a jucat 19 partide pentru ”U” Cluj, reușind două goluri și o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro este cota fotbalistului cu trei partide jucate în tricoul naționalei României, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.