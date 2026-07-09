FCSB l-a adus în această fereastră de transferuri de la Caen pe Ronny Labonne, un fundaș dreapta originar din Martinique, care este cotat de site-urile de specialitate la 250.000 de euro.

Clubul patronat de Gigi Becali ar fi pe punctul de a-l transfera și pe Eddy Gnahore, francezul care a fost legitimat în ultimii doi ani la Dinamo și care s-a despărțit de echipa ”câinilor” în această vară.

Ce transfer vrea să facă FCSB în această vară: ”Polivalent! Să se apere și să dea goluri”

Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, a oferit un interviu reporterului Pro TV Catia Tănase, în cantonamentul din Olanda, Venray. Stagiul de pregătire al roș-albaștrilor s-a terminat joi, iar vineri fotbaliștii se întorc în România.

Printre altele, Marius Baciu a fost întrebat cum arată profilul atacantului care poate face subiectul unui transfer la fosta campioană a României. El a sugerat că ideal ar fi un vârf polivalent, care poate evolua pe toate cele trei poziții din compartimentul ofensiv.

”Mbappe! Căutăm un profil de atacant care să ne poată ajuta. Să poată juca și unul singur, și în sistem de doi sau de trei. Deci, un fel de jucător-polivalent în față. Să se apere, să dea și goluri”, a spus Marius Baciu.

În Olanda, FCSB a disputat două meciuri de verificare. Cu Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, meci încheiat 4-0 pentru gruparea belgiană, și cu Al Jazira, noua echipă a lui Cosmin Olăroiu, încheiat 1-0 pentru roș-albaștri.

Unicul gol al meciului cu Al Jazira a fost semnat de Octavian Popescu, atacantul lateral de la FCSB care este cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate. VEZI AICI ce a spus Baciu despre TAVI POPESCU.

FCSB, în perioada de mercato