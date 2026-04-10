Cu lacrimi în ochi și profund emoționat, Răzvan Lucescu și-a găsit puterea de a ține un discurs impecabil despre ce a însemnat tatăl său, legendarul și regretatul Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu, cuvinte de impact despre tatăl său, Mircea Lucescu

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toate rărunchiurile lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe.

A fost un luptător, s-a luptat, a învins. A pierdut, a fost fericit. A fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața.

A ajutat enorm de multă lume, a făcut greșeli. Viața lui a fost condusă de o mare pasiune, fotbalul. A întâlnit foarte mulți oameni în viața aceasta. Le datorează foarte mult multora.

Răzvan Lucescu: „Îmi doresc ca el să fie fericit”

Noi vrem să le mulțumim tuturor celor care măcar pentru un moment au făcut parte din viața lui. Vrem să le mulțumim tuturor celor care au fost prezenți alături de el în aceste momente și îl conduc pe ultimul drum.

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: 'A meritat absolut totul, sunt satisfăcut'.

Viața lui a fost extraordinară și eu ca fiu al lui îmi doresc să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!” - au fost cuvintele lui Răzvan Lucescu, la slujba de înmormântare de la Biserica „Sf. Elefterie”.

Mircea Lucescu, înmormântat astăzi

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.