Suporterii lui Dinamo au scandat numele lui Mircea Lucescu la Arena Națională

Joi, în jurul orei 18:00, la Arena Națională a apărut și un grup numeros de suporteri dinamoviști din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo.

În apropierea sicriului cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, suporterii lui Dinamo au scandat numele legendarului antrenor, au aplaudat și au încheiat cu "Te vom iubi mereu!".

Răzvan Lucescu a asistat de la câțiva metri distanță și a fost vizibil marcat de gestul galeriei dinamoviste.

La fel ca miercuri, Răzvan Lucescu a petrecut ore în șir la Arena Națională și a dat mâna cu toți cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu tatălui său.