La Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde apropiații și familia și-au luat rămas bun înainte de înmormântarea de la Cimitirul Bellu, Răzvan Lucescu a avut un discurs lacrimogen.

Vizibil afectat, antrenorul lui PAOK Salonic a transmis că speră ca tatăl său să fie mândru de tot ceea ce a realizat în viață.

Momentul a fost dezvăluit de Marius Niculae, care a fost prezent la ceremonie și a descris atmosfera drept una apăsătoare.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat. A avut și un mesaj de la Preafericitul Daniel. Chiar menționa că Mircea Lucescu a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”, a spus Marius Niculae la Digi Sport.

Ultimele zile ale lui „Il Luce”

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la Spitalul Universitar din București, după o perioadă dificilă din punct de vedere medical.

Totul a început la finalul lunii martie, când a suferit o aritmie cardiacă și a fost resuscitat de medici. Ulterior, a trecut printr-un infarct miocardic și mai multe complicații grave, inclusiv accidente vasculare cerebrale.

În ciuda eforturilor medicilor, starea sa s-a deteriorat rapid, iar fotbalul românesc a pierdut una dintre cele mai mari personalități din istorie în seara de marți, în jurul orei 20:30.